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【高銀財困】高銀放售九龍灣高銀金融國際中心　估值120億元

即市財經 11:26 2020/09/28

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高銀金融繼本月初出售保理、業務後，再打算出售集團位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。

上周五發盈警、最近屢傳財困的高銀金融 （00530） ，繼本月初出售保理、業務後，再打算出售集團位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。

國際房地産顧問服務公司萊坊宣布，獲委託爲獨家代理，放售位於九龍灣的高銀金融國際中心，截標日期為今年11月11日正午12時正 （星期三）。萊坊預計該物業的售價逾120億元，即每平方呎價約1.4萬元。

高銀金融國際中心為九龍東甲級寫字樓之一，項目於2016年10月入伙。項目樓高28層，佔地面積約7.1萬平方呎，總樓面面積約85.24萬平方呎。該物業現時出租率約為76%，租客覆蓋多個領域，包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等。

高銀金融此前預告，截至6月30日止年度，預計將錄得重大虧損61億元，對上一年為溢利63.68億元。

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 高銀金融（00530） 九龍灣 九龍東

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