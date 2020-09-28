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【高銀財困】高銀債權人放售九龍灣高銀金融國際中心　估值120億元（第三版）

即市財經 16:40 2020/09/28

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高銀金融繼本月初出售保理、業務後，再打算出售集團位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。

上周五發盈警、最近屢傳財困的高銀金融 （00530） ，繼本月初出售保理、業務後，再有新動向。高銀金融債權人打算出售集團位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。

萊坊今早發新聞稿指獲委託爲獨家代理，稱獲接管人及經理人「保國武和馬肇明先生」委託放售位於九龍灣的高銀金融國際中心全幢，邀請投資者遞交意向書，截標日期為今年11月11日正午12時正 （星期三）。萊坊預計該物業的售價逾120億元，即每平方呎價約1.4萬元。

據悉，今次放售是源於高銀債權人再度出手，其中宣稱提出放售的保國武（Cosimo Borrelli）正是由債權人委託的接管人之一，而高銀一方並不同意出售行動。

據Debtwire此前報道指，高銀金融的債權人包括中國光大銀行、德意志銀行、EnTie銀行等。高銀金融此前據報由於獲得長實  （01113）  提供的過渡貸款，令其一筆原本於4月到期的34億元夾層貸款（mezzanine loan），獲債權人口頭同意將還款日期押後至9月中，暫時紓緩了高銀金融的債務壓力。

相關文章：【高銀白武士】高銀金融傳獲長實過渡貸款　股價曾大升3成後回吐（第二版）

高銀金融國際中心為九龍東甲級寫字樓之一，項目於2016年10月入伙。項目樓高28層，佔地面積約7.1萬平方呎，總樓面面積約85.24萬平方呎。該物業現時出租率約為76%，租客覆蓋多個領域，包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等。

高銀金融此前預告，截至6月30日止年度，預計將錄得重大虧損61億元，對上一年為溢利63.68億元。

相關文章：

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編輯：吳敏芳

（第三版：新增債權人資料）

 

香港股票 高銀金融（00530） 九龍灣 九龍東
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