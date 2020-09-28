【宏觀中國】利潤增速放緩　工業應收帳續升成隱憂

國家統計局公布，8月規模以上工業企業實現利潤總額6,128.1億元（人民幣，下同），同比上升19.1%，連續3個月保持雙位數增長，但增速較7月回落0.5個百分點。

【港股追蹤】國壽港股通增持工行 持H股5.02% 險資頻買內銀股 有何啟示？，詳情請按【見下頁】

官方指，8月隨着國內疫情防控取得重大成果，「六穩」、「六保」任務落實成效日益顯現，企業生產經營狀況好轉，供需逐步改善，工業企業利潤穩定增長。

確實，首8個月的工業企業利潤跌幅日漸收窄至4.4%，在情況最差的首兩個月，利潤總額同比升幅曾見過38.3%。

【高銀財困】高銀金融又賣核心資產 放售九龍灣高銀金融國際中心 估值達120億，詳情請按【見下頁】

在41個工業行業計，首8個月有16個行業利潤總額已錄得增長，主要包括計算機、通訊及其他電子設備行業、專用設備製造業、農副食品加工業均有雙位數的升幅。

值得注意是，工業企業的應收帳升幅同樣顯著，成了經濟復甦的隱憂。截至8月底，規模以上工業企業應收帳款達15.97萬億元，同比上升14.5%，較7月底也增加了3,800億元。而關鍵在於，同期的營業收入卻倒退2.7%，反映企業的現金流狀況轉差，應收帳平均回收期增加7.9日至55.6日。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛