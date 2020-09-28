▲ 【新冠肺炎】全球死亡破百萬 世衛：即使有疫苗死亡恐倍增

新冠肺炎爆發不足1年，已經奪去全球100萬人的性命。法新社統計，全破死亡人數突破百萬，美國死亡人數居冠，逾20萬人病逝，其次依序是巴西、印度、墨西哥和英國。世界衛生組織（WHO，世衛）早前警告，如果不採取行動，就算有疫苗，死亡人數很可能倍增。

全球確診人數第二多的印度，國內疫情見緩和跡象，周日（27日）新增超過8.8萬人染疫，7日平均感染人數由高峰的9.3萬多人，稍稍下降1萬人至8.3萬人。印度累計接近600萬人確診，約9.5萬人死亡。

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世衛日前表示，就算疫苗面世，以及獲廣泛接種，全球死亡人數仍「很有機會」倍增至200萬人。不過，世衞公共衞生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指出，死亡率正改善，因新冠肺炎的治療方法不斷進步。

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，全球確診人數仍然增長得很快。較早前，只用了38日，確診人數已經由500萬倍增至1000萬；現時只用了18日，便由2500萬增至3000萬。

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▲ 世衛日前表示，就算疫苗面世，全球死亡人數仍「很有機會」倍增至200萬人。

責任編輯：鄧燕君