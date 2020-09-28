▲ 【美國大選】被爆10年無交入息稅 特朗普怒斥：假新聞

美國大選11月3日舉行，總統特朗普又爆醜聞。有美媒報道指，特朗普過往有10年都沒有繳交入息稅（Income tax）。特朗普周日回應報道時指，自己繳交許多入息稅，又指自己願意公開稅務記錄，特朗普怒斥報道為「假新聞」。

《紐約時報》報道指，特朗普在2000年起計算的15年內，有10年都沒有繳交入息稅，因其報稱自己的虧損多過收入。

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報道又指，特朗普在當選美國總統後，2016及2017年亦分別僅交750美元（約5,850港元）的入息稅。

特朗普周日怒斥報道為「假新聞」（fake news），又指：

「我繳交很多，而且我亦繳交了許多州入息稅。」 （I pay a lot, and I pay a lot in state income taxes.）

特朗普集團首席法律總監加滕（Alan Garten）回應指，《紐約時報》的報道有大部分內容看來並不準確。

他稱，特朗普在過去10年，已向聯邦政府繳交數千萬美元入息稅，包括2015年宣布參選總統以來，已繳交數百萬美元的個人稅。

責任編輯：林嘉莉