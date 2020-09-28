【高銀財困】高銀金融又賣核心資產 放售九龍灣高銀金融國際中心 估值達120億

剛於數天前發出盈利警告、最近屢被傳財困的高銀金融（00530），繼本月初出售保理業務後，再放售集團位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。



國際房地産顧問服務公司萊坊宣布，獲委託爲獨家代理，放售位於九龍灣的高銀金融國際中心，截標日期為今年11月11日正午12時正 (星期三)。

高銀金融國際中心為九龍東最高規格的甲級寫字樓之一，翻查資料，高銀金融牽頭財團於2011年7月時，以34.32億港元投得九龍灣上述商貿地，並興建以上物業，項目於2016年10月入伙。項目樓高28層，佔地面積約71,042平方呎，總樓面面積約852,433平方呎。萊坊指，該物業的地下大堂設計宏偉壯麗，樓底淨高達9.3米，實為罕見；而且標準樓層面積約35,000平方呎，為九龍灣其中一座樓面最寬敞實用的甲級寫字樓之一。



現時該物業現時出租率約為76%，租客覆蓋多個領域，包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等優質國際和本地租户。根據該建築物的卓越品質，預計該物業的售價逾港幣120億元（一切以合約為準），即每平方呎價約港幣14,000元。

萊坊又指，物業坐落九龍灣的核心位置，由啓祥道，宏光道及啟順道三段臨街環繞，鄰近啟德港鐵站及九龍灣港鐵站。九龍灣是香港CBD2區內的一個發展中的商業區，也是許多跨國公司，全球銀行，保險公司，金融機構和本地企業的所在地。而政府大力支持「起動九龍東」計劃，銳意發展九龍東成為第二個核心商業區（CBD2），相信九龍東核心商業區將成為商業發展的焦點。



萊坊執行董事和投資部主管林偉漢表示，是次出售之物業質素甚高而且位置一流，實屬九龍半島千載難逢之投資機會。



高銀金融近期屢傳財困，集團於今年7月突然委任長實集團（01113）執行委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志，出任副主席及獨立非執行董事，將向高銀金融提供財務及重組諮詢協助。其後集團於今年9月初宣佈以代價20.5億元出售保理業務，所得淨款項20.47億元，將用於償債及一般營運資金同時；同時也確認獲長實牽頭融資，正在洽商一筆規模約87億元融資。



集團主席潘蘇通於一個多星期前，再遭澳門商人梁志偉入稟本港高院，追討逾5,000萬元貸款。入稟狀指，原告於今年7月9日，向答辯人及Rich Region Holdings Limited借貸5,000萬元，作為投資用途。高銀發言人表示，有關款項已於上周悉數償還，事件主要牽涉溝通及程序問題。



高銀金融於數天前發也發出盈利警告，預料截至6月底止，全年業績由盈轉虧，錄得虧損約61億港元，前一年度盈利63.68億元。虧損主要是就發展中物業啟德住宅項目減值約27.86億元，而鑒於香港物業市場價值及租金回報下跌，投資物業公平值減少約21.96億元。高銀當時指出，將繼續尋找機遇出售資產，以減低現有借貸、增強財務靈活性，數天後就宣佈擬出售以上重點商業項目。

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