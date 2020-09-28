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【石Sir午市閒談】滙豐、港交所、石藥、小米、圓通及阿里最新部署（立即觀看）

即市財經 12:39 2020/09/28

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恒生指數半日升170點，報23406點。期指應如何部署？今日焦點股有滙豐控股 （00005） 、港交所 （00388） 、石藥集團 （01093） 、小米集團 （01810） 、圓通速遞國際 （06123） 及阿里巴巴 （09988） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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