Apple Watch用戶投訴　升級watchOS 7後現自動重啟情況

▲ 有Apple Watch Series 3用戶表示更新watchOS 7後，手錶出現無故出現自動重新開機等情況。

蘋果（Apple）本月中在發表會Apple Event上宣布推出watchOS 7系統，為Apple Watch帶來新錶面功能、睡眠追蹤支援等，Apple Watch Series 3以上均可安裝。惟有Apple Watch Series 3用戶表示更新watchOS 7後，手錶出現無故出現自動重新開機等情況。

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據外國科技網站9To5Mac報道指，有蘋果用戶在蘋果官方論壇上表示，自己的Apple Watch Series 3更新到watchOS 7最新系統後，就出現每天都會不斷重新開機的情況，更與手機中斷連結至少2次，電池電量又在8小時內迅速下降到少於50%。其後有超過600位用戶表示，也出現同樣問題。

同時，在科技網站MacRumors的論壇上，亦有另一部分用戶表示，更新到新系統後，其Apple Watch無法在手錶頁面上增加天氣、日程等功能。

雖然目前蘋果以推出watchOS 7.0.1已作為修補，但仍有用戶表示是次更新無法解決問題。最重要的是，不少用戶投訴Apple Watch Series 3升級到 watchOS 7後，因軟件問題無法重新回到watchOS 6，令用家相當困擾。

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責任編輯：曾曉汶