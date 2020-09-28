  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 23:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技改變世界】星加坡或將成全球首個國家 以人臉識別認證取代身份證

環球政經 11:33 2020/09/28

分享：

為配合數碼經濟發展，星加坡政府將於官方服務推人臉識別，認證國民身份，取代國民身份證。星加坡因而將成為全球首個官方採用生物認證的國家。綜合外媒報導，星加坡政府於2018年推數碼身份「SingPass」類似電子身份證，未來星加坡人可透過「SingPass」在政府的生物訊息數據庫中註冊指紋及人臉，未來星加坡人就可透過人臉識別確認身份，有傳媒指此舉可取代國民身份證。星加坡政府自2014年開始建立400萬國民的生物數據庫，以配合「智慧國家計劃」的發展。

【科技侵私穩？】瑞典一中學推人臉識別系統　被判罰16萬【下一頁

【科技侵私穩？】被美列黑名單　曠視IPO傳押後至明年【下一頁

現時有不少私人企業如銀行等透過人臉識別等的生物認證，為客戶提供服務。商用如銀行用蘋果手機的「Face ID」或谷歌的「Face Unlock」去做客戶認證；商業用人臉識別，涉及私穩，需先得到用家或客戶的許可，系統可以進入用家手機的攝影、相片、聯絡等資料庫。不少國家機場或火車站等都用上人臉識別系統。

中國是現時在社會層面用人臉識別技術最廣泛的國家，其「天網工程」以人臉識別系統用於社會保安，在全國街頭大街小巷、公路遍佈攝像鏡頭，系統以每秒可對比30億次 ，準確率達99.8%。英國廣播公司（BBC）的記者兩三年前就實測這套系統，「逃走」7分鐘就在火車站被「逮到」。去年有通輯犯去聽演唱會就在門口透過人臉識別被捕，而內地不少屋苑及學校均要「刷臉」即人臉識別，才可進入屋苑或學校，有內地學校甚至要求學生「刷臉」才可到飯堂食飯。

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：鄭靜珊

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王