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【科技改變世界】星加坡或將成全球首個國家 以人臉證別認證取代身份證

環球政經 11:33 2020/09/28

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為配合數碼經濟發展，星加坡政府將於官方服務推人臉識別，認證國民身份，取代國民身份證。星加坡因而將成為全球首個官方採用生物認證的國家。綜合外媒報導，星加坡政府於2018年推數碼身份「SingPass」類似電子身份證，未來星加坡人可透過「SingPass」在政府的生物訊息數據庫中註冊指紋及人臉，未來星加坡人就可透過人臉識別確認身份，有傳媒指此舉可取代國民身份證。星加坡政府自2014年開始建立400萬國民的生物數據庫，以配合「智慧國家計劃」的發展。

【科技侵私穩？】瑞典一中學推人臉識別系統　被判罰16萬【下一頁

【科技侵私穩？】被美列黑名單　曠視IPO傳押後至明年【下一頁

現時有不少私人企業如銀行等透過人臉識別等的生物認證，為客戶提供服務。商用如銀行用蘋果手機的「Face ID」或谷歌的「Face Unlock」去做客戶認證；商業用人臉識別，涉及私穩，需先得到用家或客戶的許可，系統可以進入用家手機的攝影、相片、聯絡等資料庫。不少國家機場或火車站等都用上人臉識別系統。

中國是現時在社會層面用人臉識別技術最廣泛的國家，其「天網工程」以人臉識別系統用於社會保安，在全國街頭大街小巷、公路遍佈攝像鏡頭，系統以每秒可對比30億次 ，準確率達99.8%。英國廣播公司（BBC）的記者兩三年前就實測這套系統，「逃走」7分鐘就在火車站被「逮到」。去年有通輯犯去聽演唱會就在門口透過人臉識別被捕，而內地不少屋苑及學校均要「刷臉」即人臉識別，才可進入屋苑或學校，有內地學校甚至要求學生「刷臉」才可到飯堂食飯。

 

 

 

 

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責任編輯：鄭靜珊

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