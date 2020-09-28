【恒大傳財困】泛海系斥資2.29億買入恒大票據 中譽集團近7000萬元增持恒大票據（第三版）

▲ 恒大傳財困，恒大債價曾急跌。

內地富商許家印旗下的中國恒大集團 （03333） 傳出財困消息，觸發市場恐慌，但有公司仍向恒大投下信心一票。被視為「鋤D會」核心成員之一的張松橋，其有份持股的中譽集團 （00985） 宣布，已於公開市場收購本金總額各為 500萬美元（相當於約3900萬港元）之2021年到期 6.25%中國恒大票據及2021年到期 8.9%中國恒大票據，總代價分別約為 429萬 美元及 435萬美元，相當於合共6739萬港元。

據聯交所權益披露顯示，有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋持有中譽集團約19.5億股，佔已發行股本約5.04%。「鋤D會」成員輪流撐恒大，早前「大劉」劉鑾雄旗下天發證券買入恒大767.57萬股，淨買入1.01億元。

另外，莊友堅妻子、維他奶 （00345） 家族後人羅琪茵則全數沽出中譽集團。據聯交所權益披露顯示，羅琪茵上周五（25日）以每股0.028元，沽出約20.7億股，套現5815萬元。

2021年到期 6.25%中國恒大票據於新交所上市；2021年到期 8.9%中國恒大票據並未於任何證券交易所上市。

中譽集團股價曾升最多10%，高見0.033元，惟午後倒跌，最收報0.030元，無升跌。恒大則升20.6%，收報16.62元。

泛海系斥資2.29億買入恒大票據

另外，泛海國際 （00129） 、泛海酒店 （00292） 兩家泛海系公司披露，於9月25日共斥資2.29億元購買恒大票據。泛海國際分別斥資903萬、860萬美元，買入總面值1100萬美元恒大2023年到期11.5%票據及總面值1000萬美元2024年到期12%票據。泛海酒店則斥資1179億美元買入恒大總面值1500萬美元2023年到期11.5%票據。

泛海今年內已密密買入恒大債【密密買】泛海酒店每月都買恒大債券 新一輪增持涉及9354萬元

內地網站流傳，恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。消息拖累恒大債價急跌，恒大存續債「19恒大02」周五曾跌30%，觸發二次停牌。

中譽集團主要業務為勘探、開發及開採礦物資源、金融工具投資、物業投資及放債。根據聯交所股權披露資訊，大股東則為趙渡，持有71.21%股權。

（第二版新增張松橋、羅琪茵持股情況；第三版新增泛海系買入恒大票據內容）

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編輯：吳敏芳