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【恒大傳財困】中譽集團照斥近7000萬元增持恒大票據　「鋤D會」成員張松橋持股5%（第二版）

即市財經 16:55 2020/09/28

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恒大傳財困，恒大債價曾急跌。

內地富商許家印旗下的中國恒大集團 （03333） 傳出財困消息，觸發市場恐慌，但有公司仍向恒大投下信心一票。被視為「鋤D會」核心成員之一的張松橋，其有份持股的中譽集團 （00985） 宣布，已於公開市場收購本金總額各為 500萬美元（相當於約3900萬港元）之2021年到期 6.25%中國恒大票據及2021年到期 8.9%中國恒大票據，總代價分別約為 429萬 美元及 435萬美元，相當於合共6742萬港元。

據聯交所權益披露顯示，有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋持有中譽集團約19.5億股，佔已發行股本約5.04%。「鋤D會」成員輪流撐恒大，早前「大劉」劉鑾雄旗下天發證券買入恒大767.57萬股，淨買入1.01億元。

另外，莊友堅妻子、維他奶 （00345） 家族後人羅琪茵則全數沽出中譽集團。據聯交所權益披露顯示，羅琪茵上周五（25日）以每股0.028元，沽出約20.7億股，套現5814.9萬元。

2021年到期 6.25%中國恒大票據於新交所上市；2021年到期 8.9%中國恒大票據並未於任何證券交易所上市。

中譽集團股價曾升最多10%，高見0.033元，惟午後倒跌，最收報0.030元，無升跌。恒大則升20.6%，收報16.62元。

內地網站流傳，恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。消息拖累恒大債價急跌，恒大存續債「19恒大02」周五曾跌30%，觸發二次停牌。

中譽集團主要業務為勘探、開發及開採礦物資源、金融工具投資、物業投資及放債。根據聯交所股權披露資訊，大股東則為趙渡，持有71.21%股權。

（第二版新增張松橋、羅琪茵持股情況）

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編輯：吳敏芳

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