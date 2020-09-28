【恒大傳財困】中譽集團照斥近7000萬元增持恒大票據

▲ 恒大傳財困，恒大債價曾急跌。

內地富商許家印旗下的中國恒大集團 （03333） 傳出財困消息，觸發市場恐慌，但有公司仍向恒大投下信心一票。中譽集團 （00985） 宣布，已於公開市場收購本金總額各為 500萬美元（相當於約3900萬港元）之2021年到期 6.25%中國恒大票據及2021年到期 8.9%中國恒大票據，總代價分別約為 429萬 美元及 435萬美元，相當於合共6742萬港元。

2021年到期 6.25%中國恒大票據於新交所上市；2021年到期 8.9%中國恒大票據並未於任何證券交易所上市。

截至9時41分， 中譽集團股價升6.7%，報0.032元，成交額3.9萬元。

內地網站流傳，恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。消息拖累恒大債價急跌，恒大存續債「19恒大02」周五曾跌30%，觸發二次停牌。

中譽集團主要業務為勘探、開發及開採礦物資源、金融工具投資、物業投資及放債。根據聯交所股權披露資訊，張松橋持有中譽5.04%股權；而大股東則為趙渡，持有71.21%股權。

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編輯：吳敏芳