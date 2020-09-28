  • 27°C
香港時間 : 2020928日 (一) 10:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒大傳財困】中譽集團照斥近7000萬元增持恒大票據

即市財經 10:00 2020/09/28

分享：

恒大傳財困，恒大債價曾急跌。

內地富商許家印旗下的中國恒大集團 （03333） 傳出財困消息，觸發市場恐慌，但有公司仍向恒大投下信心一票。中譽集團 （00985） 宣布，已於公開市場收購本金總額各為 500萬美元（相當於約3900萬港元）之2021年到期 6.25%中國恒大票據及2021年到期 8.9%中國恒大票據，總代價分別約為 429萬 美元及 435萬美元，相當於合共6742萬港元。

2021年到期 6.25%中國恒大票據於新交所上市；2021年到期 8.9%中國恒大票據並未於任何證券交易所上市。

截至9時41分， 中譽集團股價升6.7%，報0.032元，成交額3.9萬元。

內地網站流傳，恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組，倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。消息拖累恒大債價急跌，恒大存續債「19恒大02」周五曾跌30%，觸發二次停牌。

中譽集團主要業務為勘探、開發及開採礦物資源、金融工具投資、物業投資及放債。根據聯交所股權披露資訊，張松橋持有中譽5.04%股權；而大股東則為趙渡，持有71.21%股權。

相關文章：

【恒大傳財困】深深房已停牌4年：交易結構複雜　重組方案還需溝通與論證（第二版）

恒大汽車董事會通過科創板上市方案　擬發行15%新股

【恒大股價】財困消息醞釀1日　恒大深夜力陳5點證「財務穩健」

【恒大股價】恒大分拆物管業務已獲聯交所批准

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

香港股票 中國恒大（03333） 中譽集團（00985） 張松橋 恒大

上一篇文章

【港股市況】滙豐升6%重上30元　恒生指數升逾百點（不斷更新）

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐升逾3%　平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐　再超Blackrock成最大股東
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股攻略】抽新股最佳指標？ 高瓴資本無寶不落（iMoney專題）
【新股攻略】抽新股最佳指標？ 高瓴資本無寶不落（iMoney專題）
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【MPF】邊隻強積金基金 帶挈打工仔今年賺逾3萬
【MPF】邊隻強積金基金 帶挈打工仔今年賺逾3萬
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展　增至1051億超購364倍、國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952首日招股　孖展暫錄243.7億超購逾68倍（不斷更新）