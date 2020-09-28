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【TikTok禁令】美國法院暫緩TikTok下架命令

即市財經 09:21 2020/09/28

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美國聯邦法官尼科爾斯（Carl Nichols） 頒布臨時禁令，阻止特朗普政府要求TikTok下架的命令。

美國華盛頓法官頒令，暫緩美國政府要求抖音海外版TikTok在手機應用程式商店下架的命令，原定周日深夜生效的禁令暫停執行。不過，法庭暫時不會為華府於11月12日將禁止TikTok在美國境內提供服務期限，頒下任何命令。

美國聯邦法官尼科爾斯（Carl Nichols） 頒布臨時禁令，阻止特朗普政府要求TikTok下架的命令。TikTok的代表律師John E. Hall在庭上表示，有關禁令是前所未見及不理性的。他指，有關做法是有政治動機，是為了總統大選爭取選票的。

美國司法部則重申，禁令是為了保護美國1億TikTok 用戶的個人資料安全，以及確保不會再有美國國民被中國取得資料。

字節跳動、甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）上周六宣布達成初步協議，將成立名為「TikTok Global」的新公司，接手TikTok美國與全球大部分的業務。

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美國法院要求華府周五下午決定是否推遲TikTok下架命令

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編輯：吳敏芳

政治 美國 中國 抖音 字節跳動 美國司法部

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