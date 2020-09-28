【新股IPO】威海市商業銀行9677周二起招股　一手入場費3545元

▲ 威海市商業銀行預期於10月12日掛牌。

威海市商業銀行 （新上市編號：09677） 於周二（28日）至下周二（10月6日）公開招股。據銷售文件顯示，威海市商業銀行於今日起建簿（book-building），計劃發行約8.77億股，招股價介乎3.35元至3.51元，集資最多約30.79億元，一手1000股，入場費3545元。威海市商業銀行預期10月12日掛牌。華泰、中金及招銀為聯席保薦人。

銀行於1997年成立，總部位於山東省威海市，主要股東包括山東高速集團、威海市財政局、齊魯交通分別直接及間接持股約47.16%、18.5%及11.39%。

公司主要提供銀行業務、零售銀行業務及金融市場業務。截至去年底公司總資產約2246.4億元（人民幣，下同）；負債總額按年增9.2%至2067億元。純利按年增49%至14.39億元；收入按年增74%至33.06億元。

公司集資所得將用於加強資本基礎支持公司業務持續增長。

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記者：謝卓榮