【恒指夜期】美股三大指數至少升1.5%　期指結算前好友反擊夜期升89點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

期指結算前夕，好淡友激戰，滙豐 （00005） 一口氣挾升9.2%，滙豐全日成交罕見45.5億元，足反映情況，包括北水掃貨近15億元，以及10億元的沽空額，結果係中資好友獲勝。滙豐倫敦股價續處30元水平之上。

此外，滙豐重返30元大關，助恒生指數本周開局順利，繼續企於23000點大關之上，好友同時以滙豐反擊恒指淡倉，全日恒指升240點，滙豐便貢獻147.6點。明日無北水，預期交投轉弱，事實上，今日成交亦僅933億元。

美滙指數下跌，利好環球股市，英鎊強亦利好滙豐倫敦股價，英鎊升逾1%，今晚留意美股能否進一步衝高，若外圍氣氛造好，港股大市或能更上一層樓，連帶屬重磅股的匯豐，亦有機會跟升。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【23︰35】恒指夜期報23524點，升89點，高水48點。

【22︰20】恒指夜期報23520點，升85點，高水44點。

【21︰30】美股開市抽高，其中納指再度跑出，升1.5%；恒指夜期跟升，報23526點，升91點，高水50點。

【20︰00】恒指夜期愈升愈有，現升101點，報23536點，高水60點。

【20︰00】6虛銀開業 Mox：過去6日平均每60秒吸1新客

【18︰36】恒指夜期升70點，報23505點，高水29點。

【18︰33】佳兆業郭曉群尋罷免全數董事 馬時亨石禮謙獲推薦入局康宏

【18︰33】大劉劉鑾雄御用券商再買恒大股票 淨買入2475萬元

【17︰56】恒指夜期早段微彈，報23473點，升38點，低水3點。

【16︰09】恒生指數升240點，收報23476點。銀行股造好，滙豐 （00005） 升逾9%，恒生 （00011） 升近4%。中國恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 升約2成。

【16︰00】恒生指數U盤前升268點，報23503點。

【15︰53】大市升近280點，重上23500點水平。

【15︰30】港股尾市升約240點，報23475點。

【15︰22】明源雲 （00909） 跌幅擴大至1成，低見27.1元。

【15︰04】滙豐 （00005） 升近11%，高見31.3元，成交37億元。

【15︰04】恒大 （03333） 升幅擴大至逾2成，高見16.7元。

【15︰02】新加坡美食 （08496） 破底低見0.46元後，倒升4成，高見0.78元，成交194萬元。

【15︰00】上證跌0.06%；深證跌0.4%；創業板指跌近0.8%。

【14︰58】大市升約200點，報23436點。

【14︰42】網易 （09999） 逆市跌2.1%，低見141元。將目標價由173元下調至169元，重申「買入」評級。

【14︰33】重磅藍籌股當中，友邦 （01299） 逆市升跌1%，低見76.7元；中移動 （0094） 跌0.8%，低見49.65元。另外，騰訊 （0700） 升幅收窄至0.2%，港交所 （00388） 升1.1%。

【14︰29】內房股見反彈，中海外 （00688） 升0.9%；碧桂園 （02007） 升1.3%；雅居樂 （03383） 升1.5%；融創 （01918） 升5.2%。

【14︰17】恒大 （03333） 午後曾升近2成，高見16.48元，最新升16.7%，報16.08元；恒大汽車 （00708） 升近16%，高見19.6元。

【13︰48】大市升勢略為回順，恒生指數升195點，報23430點。

【13︰33】上市翌日的明源雲 （00909） 回吐近7%，低見27.7元。

【13︰25】港股午後幅擴大至約260點，報23496點。滙豐 （00005） 曾升近一成，高見31元。

【13︰24】恒大 （03333） 升幅擴大至15%，高見15.98元；恒大汽車 （00708） 升12%，高見19.44元；恒騰 （00136） 升近一成。

【13︰04】大市升約200點，恒生指數報23438點，升202點。滙豐 （00005） 升8.3%，高見30.6元。

【13︰00】港股午後初段升約175點，報23410點。

【12︰00】恒生指數半日升170點，中午收報23406點。滙豐 （00005） 升逾7%，重上30元水平，中午收報30.4元；恒大系反彈，中國恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 升別升逾11%及14%。

【11︰40】港股中午收市前升約160點，報23397點。

【11︰35】滙豐 （00005） 升幅擴大至逾7%，最新報30.4元，升7.8%，成交5027萬元。

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證跌0.2%；深證跌0.4%；創業板指跌0.8%。

【11︰28】高銀金融 （00530） 跌近2%，低見1元。高銀金融打算出售集團位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，估計整個項目價值120億元。

【高銀財困】高銀放售九龍灣高銀金融國際中心 估值120億元

【11︰21】港股維持約百點升幅。恒生指數升122點，報23358點。

【11︰15】滙力資源 （01303） 升幅擴大至逾3倍，報0.44元，破頂高見0.56元，成交232萬元。

【10︰48】人和科技 （08140） 瀉逾8成，破底低見0.146元，成交2048萬元。

【10︰44】中地乳業 （01492） 升逾7%，高見1.14元。中地乳業 披露，伊利股份（滬：600887）擬通過新設立的控股子公司Wholesome Harvest Limited以要約收購方式收購中地乳業，要約價為每股1.132港元，較中地乳業上周五收市價溢價11%，涉資16.6億元。

【乳業股】中地乳業獲伊利股份溢價11%提購 涉資近17億元

【10︰41】滙力資源 （01303） 飈升1.4倍，高見0.3元，成交82萬，暫為表現最好股份。

【10︰33】本港地產股普遍逆市向下，恒地 （00012） 跌1.9%；新地 （00016） 跌0.2%；新世界 （00017） 跌1.5%；長實 （01113） 跌0.1%；信置 （00083） 升0.2%。

【10︰23】滙豐 （00005） 升6%，重上30元。

【10︰20】滙豐 （00005） 升幅擴大至5.1%，高見29.65元，成交5億元，個股貢獻大市約82點。

【10︰10】明源雲 （00909） 上市翌日，股價回吐3%。

【10︰06】大市升勢略為回順，恒生指數最新升111點，報23346點，今早曾高見23421點。

【09︰51】小米 （01810） 升近5%，高見20.8元。內地傳媒報道，格力集團與小米集團、中信銀行於9月27日簽署戰略合作協議，三方約定在產業基金、金融服務、產業投資、項目合作、資源共享等方面開展深度合作。據了解，格力集團出資35.45億元參與投資和管理由小米集團發起的小米產業基金。

【09︰48】滙豐 （00005） 最新升3.2%，報29.1元，成交2.3億元。

【09︰47】滙豐 （00005） 升幅擴大至2.8%，重上29元水平。

【09︰42】港股早段升幅擴大至逾100點，恒生指數升122點，報23357點。

【09︰40】滙豐 （00005） 升1%，高見28.6元。據聯交所披露，平安資產管理於9月23日在場內斥資3.05億元，以每股均價28.2859元買入1,080萬股滙豐，股權由7.95%升至8%，再次超越貝萊德（Blackrock）成為滙豐大股東。

【滙豐股價】平保28元斥3億元「撈底」增持滙豐 再超Blackrock成最大股東

【09︰39】京東 （09618） 升逾2%，高見291元。京東9月27日公布，建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市。

【09︰37】恒大 （03333） 股價升近8%，高見15.28元；恒大汽車 （00708） 竹2.1%，高見18元；恒騰 （00136） 升7.8%，高見0.28元。

【09︰37】國壽 （02628） 日前增持工商銀行 （01398） H股，國壽持股比例升至5%以上。國壽升近1%；工行升1.5%。

國壽增持工行H股 持股升至5.02%

【09︰32】中芯國際 （00981） 挫逾7%，低見17.12元。路透社早前引述消息人士報道，美國已經對中國晶圓代工廠商中芯施加出口限制，因出口給中芯國際的設備存在用於軍事的風險，而且這種風險「無法接受」。

【中芯國際】美國傳對中芯國際施加出口限制 中芯：無收到正式通知

【09︰26】ATMX向上，阿里巴巴 （09988） 升1.6%，開報262元；騰訊 （00700） 升0.3%，開報505元；美團點評（003690）升1.7%，開報236元；小米 （01810） 升1.9%，開報20.1元。

【09︰20】恒生指數開報23284點，升48點。恒大系反彈，中國恒大 （03333） 反彈近3.1%；恒大汽車 （00708） 升7%；恒騰 （00136） 升3.9%。新股再鼎醫藥 （09688） 首掛，高開9.2%。

【新股IPO】再鼎醫藥9688首日掛牌高開9.2% 1手賺2575元

【09︰13】即月期指開報23211點，升59點或近0.3%。

【09︰08】人行今日開展400億元人民幣逆回購操作，因今日1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠600億元人民幣。

【08︰59】恒指黑期升53點，報23252點，道指期貨升96點，報27139點。

【08︰55】美國聯邦法院於當地時間周日（27日）決定暫緩有關 TikTok的禁令。

【TikTok禁令】美國法官暫緩TikTok下架命令

【08︰50】今日共有4隻新股公布招股結果︰

東軟教育 （09616） 每股6.22元上限定價，1手中籤率10%，超額認購299.07倍。

寶尊電商 （09991） 每股82.9元定價，1手中籤率為70%，超額認購2.6倍。

中通快遞 （02057） 每股定價218元，1手中籤率70%，香港公開發售部分錄得24,980人認購，超額認購5.69倍。

天任集團 （01429） 每股定價0.35元，1手中籤率12.5%，超額認購25.76倍。

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價 超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70% 超額認購2.6倍（附分配結果）

【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍 1手中籤率70%（附分配結果）

【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5% 超額認購25.76倍（附分配結果）

【07︰50】安樂工程 （01977） 公布，安樂工程董事會注意到近期有新聞稿載有關於美國財政部施加制裁詳情的若干評論。董事會謹此澄清並確認，安樂工程集團整體營運及業務維持正常。

【美國制裁】美國財政部公布制裁中港官員細節 安樂工程︰整體營運及業務維持正常

【07︰30】道指上周五收報27173點，升358點或1.3%；標指收報3298點，升51點或1.6%；納指收報10913點，升241點。

港股ADR收報23279點，升44點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報28.07元，跌0.13元或近0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報506.17元，升2.67元或0.5%。恒指夜期收報23150點，跌2點，低水85點。

道指上周五升358點港股ADR升44點 紐約期金跌0.6%

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責任編輯︰梁浩碩