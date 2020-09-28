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【港股追蹤】國壽港股通增持工行 持H股5.02%　險資頻買內銀股 有何啟示？

股樓投資 11:15 2020/09/28

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中國保險行業協會披露信息顯示，中國人壽（02628）增持工商銀行（03968）H股，令持股比重增加至5.02%。事實上，今年內地保險資金頻頻增持銀行股，有何啟示？

根據資料顯示，國壽在9月21日滬港通港股第二市場，買入2,000萬股工行H股股份，當日工行平均股價為4.227元，估計國壽是次斥資約8,450萬元，持有工行43.59億股，佔H股5.02%。國壽集團合併持有工行46.94億股，佔比5.407%。

工商銀行最新報4.03元，升1%；中國人壽報17.18元，升0.5%。

再鼎醫藥9688今掛牌 股價表現又如何？詳情請按：【見下頁

國壽此次增持工行的資金來源，為保險責任準備金，數據顯示，截至9月4日，中國人壽傳統、分紅和萬能賬戶投資工商銀行H股的餘額分別為73.61億元，79.19億元和8.8億元人民幣。    

今年以來，國壽入市次數已達紀錄新高的7次，調倉動作比較突出。在今年3月底時的業績發布會，國壽管理層曾表示，近期在資本市場舉牌動作，是基於國壽長期的戰略配置和短期的戰略考慮，標的股的選擇基於一系列的標准，包括成長性、價值、股息等，篩選出符合長期持有要求的龍頭股票，再進行配置，「隨著市場的調整，尤其是在股市承壓的時候，這個策略會更加得有效，我們也會更加積極主動地把握長期的一些配置的機會。」

港交所行總裁李小加表示 考慮將生物科技公司納入港股通 詳情請按：【見下頁

今年以來，9家險資已合計舉牌19次，達到四年來新高。從數量上看，2017年、2018年、2019年險資舉牌上市公司案例各有7次、10次和8次。除了工行外，國壽系今年也曾增持農業銀行（01288）H股，現時國壽集團佔農行H股的10%。今年太平人壽也曾增持農行H股。根據上市公司披露的二季報數據，保險資金在第二季末持有的銀行股持倉市值超3,000億元人民幣，佔第二季末保險持倉市值比例超過55 %。

內銀股今年股價跌至相當低殘，股息率高是吸引險資的主要賣點。對險資而言，內銀股經營穩健，同長期派息穩定，而內銀H股普遍較A股有折讓，但派息一樣，變相令H股的股息回報率更高。如工行及農行H股股息率達7.2%及8.3%，市帳率（PB）僅0.48倍及0.38倍，對險資來說是具有相當吸引力。

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記者：李兆明

 

 

 


 

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