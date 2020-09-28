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【疫情焦點】全球累計逾3333萬確診　美國累計732萬

即市財經 08:45 2020/09/28

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【疫情焦點】全球累計逾3333萬確診　美國累計732萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月28日早上8時45分，全球累計33,330,053宗新冠肺炎確診病例，較上日增加110,166宗。累計1,002,668死亡個案，較上日增加1,932宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 25,492 7,320,949 209,604
意大利 0 309,870 35,835
西班牙 0 735,198 31,232
法國 0 552,473 31,727
德國 287 286,339 9,534
中國 21 85,372 4,634
香港 0 5,066（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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