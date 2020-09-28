【疫情焦點】全球累計逾3333萬確診　美國累計732萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月28日早上8時45分，全球累計33,330,053宗新冠肺炎確診病例，較上日增加110,166宗。累計1,002,668死亡個案，較上日增加1,932宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|25,492
|7,320,949
|209,604
|意大利
|0
|309,870
|35,835
|西班牙
|0
|735,198
|31,232
|法國
|0
|552,473
|31,727
|德國
|287
|286,339
|9,534
|中國
|21
|85,372
|4,634
|香港
|0
|5,066（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩