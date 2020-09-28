▲ 道指上周五升358點港股ADR升44點 紐約期金跌0.6%

道指上周五升358點

美股上周五在科技股帶動下，初段反覆受壓後逐步回升。道指收報27173點，升358點或1.3%；標指收報3298點，升51點或1.6%；納指收報10913點，升241點。

港股ADR升44點

港股ADR收報23279點，升44點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報28.07元，跌0.13元或近0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報506.17元，升2.67元或0.5%。恒指夜期收報23150點，跌2點，低水85點。

紐約期油微跌近0.2%

市場憂慮未來數月原油供應量持續增加，原油價格窄幅向下，紐約期油收報40.25美元，跌6美仙或近0.2%。布蘭特期油收報41.92美元，跌2美仙或近0.1%。

美滙指數升近0.3%

美滙指數上周五靠穩，升近0.3%，最新報94.55。歐元兌美元報1.1636；美元兌日圓報105.56。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金跌0.6%

美元偏強，拖累金價表現。紐約期金收報1,866.3美元，跌10.6美元或0.6%。現貨金於1863美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩