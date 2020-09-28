【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓

最近新盤市場熾熱，新盤短兵相接，市場焦點集中於一手市場，剛過去的周末二手成交量下跌，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(9月26至9月27日)十大指標屋苑累錄9宗二手買賣，較上周末(9月19至9月20日）的13宗，按周減少4宗或31%，繼8周後首次回落至單位數水平。

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不過仍有上車客繼續於二手市場尋寶，一名上車客以480萬港元購入屯門寶怡花園兩房單位。中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，新盤帶動下，二手市場氣氛亦造好。不少上車客擔心之後樓價反彈，紛紛加快入市。屯門寶怡花園3座高層G室，實用面積415平方呎，兩房間隔，單位無樓睇，業主叫價500萬元，最後減價20萬元，以480萬元沽出，折合實用呎價11,567元。

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鍾宏遠表示，買家為同區上車客，看好屯門南前景，原來打算認購今期新居屋，但見申請反應熱烈，有感中籤機會渺茫，加上近期二手交投量反彈，恐遲買會貴，見私樓與居屋之首期相差不大，遂果斷轉購私樓。原業主則於2012年3月以188萬元購入單位，持貨8年，賬面獲利292萬元，單位升值1.5倍。



位於屯門北良德街11號的寶怡花園，樓齡27年，由於地理位置上感覺較為吊腳，附近也沒有大型購物商場，故該屋苑樓價普遍較市中心「低水」，屬上車客的置業天堂。寶怡花園設有3座大廈，提供約792伙，實用面積由415呎至480呎。發展商為新地，物業主打兩房開則，實用率達8成。由屋苑步行約3分鐘可到達輕鐵建生站，再乘輕鐵至西鐵兆康站，車程約10分鐘左右。



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