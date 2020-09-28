  • 27°C
香港時間 : 2020930日 (三) 03:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓

股樓投資 08:05 2020/09/28

分享：

最近新盤市場熾熱，新盤短兵相接，市場焦點集中於一手市場，剛過去的周末二手成交量下跌，綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日(9月26至9月27日)十大指標屋苑累錄9宗二手買賣，較上周末(9月19至9月20日）的13宗，按周減少4宗或31%，繼8周後首次回落至單位數水平。

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀，了解按【下一頁


不過仍有上車客繼續於二手市場尋寶，一名上車客以480萬港元購入屯門寶怡花園兩房單位。中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，新盤帶動下，二手市場氣氛亦造好。不少上車客擔心之後樓價反彈，紛紛加快入市。屯門寶怡花園3座高層G室，實用面積415平方呎，兩房間隔，單位無樓睇，業主叫價500萬元，最後減價20萬元，以480萬元沽出，折合實用呎價11,567元。

【筍盤推介】行3分鐘即到港鐵深水埗站 鄰近購物熱點 2房首期都係40幾萬，了解按【下一頁


鍾宏遠表示，買家為同區上車客，看好屯門南前景，原來打算認購今期新居屋，但見申請反應熱烈，有感中籤機會渺茫，加上近期二手交投量反彈，恐遲買會貴，見私樓與居屋之首期相差不大，遂果斷轉購私樓。原業主則於2012年3月以188萬元購入單位，持貨8年，賬面獲利292萬元，單位升值1.5倍。


位於屯門北良德街11號的寶怡花園，樓齡27年，由於地理位置上感覺較為吊腳，附近也沒有大型購物商場，故該屋苑樓價普遍較市中心「低水」，屬上車客的置業天堂。寶怡花園設有3座大廈，提供約792伙，實用面積由415呎至480呎。發展商為新地，物業主打兩房開則，實用率達8成。由屋苑步行約3分鐘可到達輕鐵建生站，再乘輕鐵至西鐵兆康站，車程約10分鐘左右。
 

【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起，了解按【下一頁

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
記者：陳詠妍
 
居屋 二手市場 一手市場 發展商 屯門 新地 寶怡花園
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
【轉買私樓】原打算抽居屋自知中籤機會渺茫 上車客轉軚480萬元購屯門「新地」私樓
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股