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【新股IPO】再鼎醫藥9688今掛牌 股價表現又如何？

股樓投資 09:41 2020/09/28

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再鼎醫藥（09688）今日掛牌，開市報613.5元元，較招股價562元升9.2%，最高見617.5元，9點40分報608元。

再鼎醫藥9688周一掛牌 暗盤升3.7% 每手帳面賺1025元，想知詳情請按：【下一頁

再鼎是次發售1,056.41萬股，當中約7.3%作公開發售，最高發售價為648元，以一手50股計，入場費為約32,726.5元，9月28日掛牌；摩根大通、高盛及花旗為聯席保薦人。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價，想知詳情請按：【下一頁

公司預計，是次集資淨額約為66.14億元，其中約46.2%用於研發核心產品；11.8%預期將為進行中及計劃臨床試驗以及管線中其他候選藥物的準備中註冊備案撥資；25%預期將用於探索新的全球授權及合作機會等；7%預期將用於持續投資及擴大公司內部研發產品管線以及在全球招聘及培訓高端人才；餘下10%為營運資金及其他一般企業用途撥資。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

再鼎醫藥—SB（09688） 再鼎醫藥（美：ZLAB） IPO 香港股票

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