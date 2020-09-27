【著數優惠】1782元入住5星級美利酒店 帶埋貓貓狗狗慶中秋

Hotel.com資料顯示，入住香港美利酒店（Murray Hong Kong）高級客房，只需1782元。今天陳小姐和她的朋友帶埋貓貓狗狗入住美利酒店，但她的入住價錢較Hotel.com貴，她說酒店房2500元，包早餐及住房升級，但送1200coupon俾你在酒店進餐消費。她入住的是upgrade了的2700元豪華大床房。



5星級的美利酒店除了擁有多年歷史價值以外，亦是一家歡迎貓貓﹑狗狗入住的酒店！只要寵物體重為10公斤以下，即可陪同主人入住，更可一同與主人到指定餐廳的戶外區域用餐！入住時酒店會提供寵物專用床﹑餐碗等等寵物用品，酒店每月更會在1樓的The Arches平台，舉行專屬狗狗和貓貓的「Paws for Tea」和「Purr for Tea」主題下午茶，讓各位主人與貓貓和狗狗們一同享用美食和歡聚！

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酒店資料顯示，可與愛犬慶中秋！香港美利酒店為你，和你的小狗在The Arches準備了美味下午茶及一連串精彩活動，我們會提供多款時尚飾物、為小狗拍攝照片，寵物針灸示範，甚至寵物健康護理等。每隻小狗還將獲得一個月餅點心。



價錢: 380元 (1位成人及1隻小狗)

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撰文：柯慧琳