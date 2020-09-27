【乳業股】中地乳業獲伊利股份溢價11%提購 涉資近17億元

▲ 中地乳業獲伊利股份溢價11%提全購。

中地乳業 （01492） 披露，伊利股份（滬：600887）擬通過新設立的控股子公司Wholesome Harvest Limited以要約收購方式收購中地乳業，要約價為每股1.132港元，較中地乳業上周五收市價溢價11%，涉資16.6億元。

中地乳業股東伊利股份、張建設將分別轉讓4.3億股、7億股中地乳業股份予新公司Wholesome Harvest，完成後新公司將持有中地乳業約11.4億股，佔已發行股本43.75%，根據香港證監會併購守則，Wholesome Harvest將提出強制性有條件全面要約。

中地乳業主營牧場經營和進口貿易業務，公司今年上半年收入為8.7億元（人民幣，下同），純利為1億元。

伊利股份表示，中地乳業為國內奶牛養殖的現代化農牧企業，具備一定的養殖規模，擁有相對完善的產業鏈佈局，本次交易將有利於提高公司對上遊大型牧業資源的參與度和掌控度，有利於鞏固公司乳製品行業龍頭地位。

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編輯：陳健婷