【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

▲ 美國大選首場總統辯論將於9月29日進行。

美國總統大選重頭戲即將開始，現任美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人和前副總統拜登（Joe Biden）將於9月29日（周二）在美國俄亥俄州（Ohio）進行首場電視辯論。總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）於早前公布6大辯論主題如下：

「特朗普及拜登的紀錄」（The Trump and Biden Records）

「最高法院」（The Supreme Court）

「新冠肺炎疫情」（Coronavirus pandemic）

「經濟」（The Economy）

「美國種族及暴力」（Race and Violence in our Cities）

「選舉完整性」（The Integrity of the Election）

是次辯論主題分別由首場總統辯論主持人及「霍士周日新聞」（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）選定。

首場電視辯論將於美國東岸時間9月29日晚上9時開始（即香港時間9月30日早上9時），為時90分鐘。屆時，特朗普及拜登每15分鐘便就一項主題展開辯論。

據外電Politico報道指，特朗普及拜登在辯論前不會握手或碰手肘，現場僅開放75至80位觀眾入場，所有人事先亦必須接受新冠肺炎病毒檢測。

第二場辯論將於10月7日在猶他大學（The University of Utah ）舉行，屆時將由《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯蘇珊佩奇（Susan Page）擔任主持。屆時，將由現任美國副總統彭斯（Mike Pence）及美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行辯論。

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