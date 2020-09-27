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【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

即市財經 22:26 2020/09/27

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美國大選首場總統辯論將於9月29日進行。

美國總統大選重頭戲即將開始，現任美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人和前副總統拜登（Joe Biden）將於9月29日（周二）在美國俄亥俄州（Ohio）進行首場電視辯論。總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）於早前公布6大辯論主題如下：

  • 「特朗普及拜登的紀錄」（The Trump and Biden Records）
  • 「最高法院」（The Supreme Court）
  • 「新冠肺炎疫情」（Coronavirus pandemic）
  • 「經濟」（The Economy）
  • 「美國種族及暴力」（Race and Violence in our Cities）
  • 「選舉完整性」（The Integrity of the Election）

是次辯論主題分別由首場總統辯論主持人及「霍士周日新聞」（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）選定。

首場電視辯論將於美國東岸時間9月29日晚上9時開始（即香港時間9月30日早上9時），為時90分鐘。屆時，特朗普及拜登每15分鐘便就一項主題展開辯論。

據外電Politico報道指，特朗普及拜登在辯論前不會握手或碰手肘，現場僅開放75至80位觀眾入場，所有人事先亦必須接受新冠肺炎病毒檢測。

第二場辯論將於10月7日在猶他大學（The University of Utah ）舉行，屆時將由《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯蘇珊佩奇（Susan Page）擔任主持。屆時，將由現任美國副總統彭斯（Mike Pence）及美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行辯論。

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