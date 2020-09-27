【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

上一篇文章
【乳業股】中地乳業獲伊利股份溢價11%提購 涉資近17億元
美國總統大選重頭戲即將開始，現任美國總統特朗普（Donald Trump）及民主黨總統候選人和前副總統拜登（Joe Biden）將於9月29日（周二）在美國俄亥俄州（Ohio）進行首場電視辯論。總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）於早前公布6大辯論主題如下：
是次辯論主題分別由首場總統辯論主持人及「霍士周日新聞」（Fox News Sunday）主播華萊士（Chris Wallace）選定。
首場電視辯論將於美國東岸時間9月29日晚上9時開始（即香港時間9月30日早上9時），為時90分鐘。屆時，特朗普及拜登每15分鐘便就一項主題展開辯論。
據外電Politico報道指，特朗普及拜登在辯論前不會握手或碰手肘，現場僅開放75至80位觀眾入場，所有人事先亦必須接受新冠肺炎病毒檢測。
第二場辯論將於10月7日在猶他大學（The University of Utah ）舉行，屆時將由《今日美國》（USA Today）華盛頓分社總編輯蘇珊佩奇（Susan Page）擔任主持。屆時，將由現任美國副總統彭斯（Mike Pence）及美國民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）進行辯論。
相關文章：【美股經濟】高盛下調第四季美國經濟預測 料刺激方案延後至明年推出
【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口