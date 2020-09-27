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【優惠着數】麥當勞App續推電子優惠券　附9月28日至10月4日優惠券一覽

理財智慧 22:40 2020/09/27

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麥當勞繼續推出「Value Monday」電子優惠券，9月28日至10月4日繼續有總值逾200元的電子優惠券。今個星期優惠包括：10元火腿扒芝蛋飽、25元蜜糖BBQ麥炸雞配McCafé凍沖繩黑糖珍珠系列凍飲。85元麥炸雞分享桶、95元二人晚餐亦繼續提供。

9月29日至10月4日麥當勞App電子優惠券一覽：

    點擊圖片放大
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    +17

要使用以上優惠券，顧客需要下載麥當勞App，於付款前出示電子優惠券。

每次惠顧限使用一款優惠。每款優惠只可使用一次，完成交易後將自動從麥當勞App的「優惠券」中移除。

 

 

 

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責任編輯：葉卓偉

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