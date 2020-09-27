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【港交所388】李小加表示 考慮將生物科技公司納入港股通

股樓投資 22:48 2020/09/27

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港交所 （00388） 行政總裁李小加在第五屆中國醫藥創新與投資大會上表示，正考慮將生物科技公司納入互聯互通，特別是港股通。希望讓內地投資者亦可投資相關股份。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)  詳情請看 【下一頁

他又指，自2018年港交所在《上市規則》中引入18A章，允許未有盈利的生物科技公司來港上市後，至今已經有154家醫藥公司登陸港交所，市值達2.6萬億元。現時有20家為未盈利生物科技公司，而部分生物科技公司更已被納入恒生指數中。

事實上, 不少生科股都屬於內地醫藥企業, 在內地本已具知名度, 上市後亦藉疫情, 取得突出股價表現, 市值已勝過不少港股通股份, 例如康希諾 （06185）和康方生物（09926）等。

【新冠肺炎】新加坡外籍勞工出走  總人口近17年首次下降 詳情請看 【下一頁

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撰文 : 趙家盈

香港交易所（00388） 經濟

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