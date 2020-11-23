  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康最快本周招股　比阿里健康及平安好醫生更勁？

新股IPO 14:21 2020/11/23

分享：

京東健康　比阿里健康及平安好醫生更勁？

京東健康市傳最快將於本周招股，據遞交的初步招股書資料，中國數字大健康市場的競爭格局，按2019年的總收入排名，京東健康以108.42億元（人民幣，下同）排名第一，公司A以收入95.96億元排名第二，公司B以收入50.65億元，排名第三。據其他公司業績資料，阿里健康 （00241） 去年收入95.96億元；平安好醫生 （01833） 收入50.65億元。因此京東健康料將獲更多投資者關注。

京東健康與阿里健康及平安好醫生為競爭對手，其業務與估值比較可看下圖

    點擊圖片放大
    +4
    +3

以2019年市銷率（PES）計，京東健康目標估值1560億港元，市銷率14.4倍；阿里健康25.8倍；平安好醫生22.3倍。

至於市盈率（PE），由於在國際財務準則下仍處虧損，但若以2019年經調整後利潤計，京東健康經調整盈利3.44億元，經調整PE 453倍，阿里健康經調整後利潤淨額2.61億元，經調整PE 948倍，平安好醫生經調整淨虧損6.95億元，按年收窄24.8%。

阿里健康目前市值2697億元，平安好醫生市值1188億元。

【新股IPO】京東健康已遞交上市申請　傳集資約156億元

【新股IPO】京東健康委任3間投行於香港上市　集資78億元

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

 

記者：譚志偉

香港股票 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 京東（美：JD） IPO 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

【中策股價】中策向鄭家純發新股　股價大升逾3成

下一篇文章

【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者　外電：成為頭號做空對象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」