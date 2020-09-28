【新股IPO】京東健康　比阿里健康及平安好醫生更勁？

▲ 京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？

京東健康已遞交上市申請，據遞交的初步招股書資料，中國收字大健康市場的競爭格局，按2019年的總收入排名，京東健康以108.42億元（人民幣，下同）排名第一，公司Ａ以收入95.96億元排名第二，公司B以收入50.65億元，排名第三。據其他公司業績資料，阿里健康 （00241） 去年收入95.96億元；平安好醫生 （01833） 收入95.96億元。因此京東健康料將獲更多投資者關注。

京東健康與阿里健康及平安好醫生為競爭對手，其業務與估值比較可看下圖

▲ 京東健康業務模式

▲ 阿里健康業務模式

▲ 平安好醫生業務模式

▲ 京東健康初步招股書以公司A、公司B顯示資料

▲ 阿里健康股價年初至今累升約1倍

▲ 平安好醫生股價年初至今累升逾8成

以2019年市銷率（PES）計，京東健康目標估值1560億港元，市銷率14.4倍；阿里健康25.8倍；平安好醫生22.3倍。

至於市盈率（PE），由於在國際財務準則下仍處虧損，但若以2019年經調整後利潤計，京東健康經調整盈利3.44億元，經調整PE 453倍，阿里健康經調整後利潤淨額2.61億元，經調整PE 948倍，平安好醫生經調整淨虧損6.95億元，按年收窄24.8%。

阿里健康目前市值2475億元，平安好醫生市值1130億元。

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記者：譚志偉