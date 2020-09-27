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【澳洲疫情】維多利亞省疫情緩 墨爾本周一解除宵禁

環球政經 23:21 2020/09/27

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澳洲維多利亞省疫情開始放緩，本周日下降至16宗新增確診及兩宗死亡個案。省長宣布，墨爾本於下週一解除宵禁及放寬部份工作場所限制，將有12.7萬人復工。

因在過去14天內，墨爾本的平均單日新增個案降至50宗以下，所以可進入第二步解封。若疫情持續改善，最快在下月19日便可進入第三步解封。下週一凌晨起，當地將取消宵禁及外出購物人數限制。但外出仍然需要佩戴口罩或其他能遮蓋口鼻的物品。

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幼兒及學前教育等機構亦可重開，小學及特殊學校的學生下月12日起可回校上課，但繼續禁止堂食。而批發貿易、倉儲、郵政配送、超市、食品集散中心可全面復工；製造業、家禽業，以及鄉鎮地區的肉食品、海鮮及家禽業，最多可復工九成；大型地盤則暫准85%的員工恢復工作。

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疫情為當地經濟帶來沉重打擊，總理形容下月將公布的新一份財政預算案是對澳洲未來最史無前例的投資，並指出是確保國家經濟重回增長的巨大努力。

 

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撰文 : 趙家盈

澳洲 經濟

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