【脫歐公投】瑞士大比數否決 限制歐盟移民議案

瑞士周日舉行公投，法新社報道，投票結果令人意外，以大比數否決終止歐盟移民自由流動，一個被視為是變相脫歐公投的議案。公投由國會最大黨、屬右翼的瑞士人民黨（SVP）發起，呼籲民眾支持政府限制歐盟移民來瑞士工作。

瑞士政府早已表明反對，指出如果瑞士單方面終止人員自由流動協議，消除技術性貿易障礙、農業、民航、交通等7項協議也會自動失效。

瑞士並非歐盟成員，但是神根公約國，與歐盟簽署一系列雙邊條約，包括人員自由流動協議，歐盟成員國的國民可到瑞士工作。法案一旦通過，將嚴重衝擊瑞士與歐盟的關係。

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雖然投票前的民調顯示，有63%受訪者支持瑞士人民黨的動議，尋求在新冠肺炎下，更穩定的就業市場，不希望歐盟移民來「搶飯碗」、「攞著數」。

移民佔瑞士人口的4分1，約有86萬，料在未來30年持續增加至100萬。

根據瑞士憲法，影響重大的公投事項，均採雙重過半數制，即有效同意票必須超過投票人數的一半，同時投票人數中的地方邦數亦要過半。

責任編輯：嚴智勇