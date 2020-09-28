【新股IPO】京東健康傳集資額增至230億元 最快12月招股（第二版）

▲ 京東健康計劃集資增至約230億元。

京東 （09618） 於昨日（9月27日）公布，建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市，分拆完成後，公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。同日，京東健康已於聯交所上載招股書。據外電最新報道，京東健康計劃集資至少30億美元（約230億港元），較早前傳聞的20億美元高，最快12月招股上市。早前外電報道，京東健康目標估值為200億美元（約1560億港元），聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

京東表示，分拆京東健康有助促進京東健康增長，亦能吸引尋求醫療健康業務高增長機會的投資者群體，使京東健康業務更具多元化。

京東健康為互聯網及醫療健康產業，業務主要為醫藥和健康產品銷售及市場、廣告及其他服務。據招股書初步顯示，截至今年上半年，以非國際財務報告準則指標計算，京東健康經調整盈利按年增46%至3.7億元（人民幣，下同）；收入按年增76%至87.8億元。

公司集資所得款項將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購或戰略聯盟及營運資金、及作一般公司用途。

（第二版更新集資額）

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編輯：謝卓榮