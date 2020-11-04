  • 24°C
香港時間 : 20201104日 (三) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准　擬集資230億元、最快12月招股（第三版）

新股IPO 16:19 2020/11/04

分享：

京東健康計劃集資增至約230億元。

京東（09618）旗下京東健康據報最快下周獲港交所上市批准。京東健康計劃集資至少30億美元（約230億港元），最快12月招股上市。京東早前建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市，分拆完成後，公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。早前外電報道，京東健康目標估值為200億美元（約1560億港元），聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

京東表示，分拆京東健康有助促進京東健康增長，亦能吸引尋求醫療健康業務高增長機會的投資者群體，使京東健康業務更具多元化。

京東健康為互聯網及醫療健康產業，業務主要為醫藥和健康產品銷售及市場、廣告及其他服務。據招股書初步顯示，截至今年上半年，以非國際財務報告準則指標計算，京東健康經調整盈利按年增46%至3.7億元（人民幣，下同）；收入按年增76%至87.8億元。

公司集資所得款項將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購或戰略聯盟及營運資金、及作一般公司用途。

（第三版更新上市進展）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【京東股價】京東升逾6%創新高 香港半年銷售額增近3倍（第二版）

【新股IPO】卓越商企服務、第一服務已通過上市聆訊　合共集資46.8億元

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 集資 IPO 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【百佳抽獎】百佳「誠心賞你」大抽獎得獎者今起領獎　第二批抽獎結果11月3日起短訊通知
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）
【螞蟻上市】螞蟻、馬雲遭監管約談後　官媒未停批評：停止盲目崇拜熱門新股（第三版）
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【開市9點半】螞蟻集團明天出招股結果　IPO認購金額買得起半個港股市場
【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元
【螞蟻上市】螞蟻H股6688台資大戶獲分8億元貨　經紀費近800萬元
【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）
【螞蟻上市】螞蟻集團監管約談後再錄暗盤成交　傳120元成交、高招股價50%（第二版）