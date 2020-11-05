  • 22°C
香港時間 : 20201105日 (四) 09:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康傳最快下周獲上市批准　京東飆6%創新高（第四版）

新股IPO 09:41 2020/11/05

分享：

京東 （09618） 旗下京東健康據報最快下周獲港交所上市批准。京東健康計劃集資至少30億美元（約230億港元），最快12月招股上市。京東早前建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市，分拆完成後，公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。早前外電報道，京東健康目標估值為200億美元（約1560億港元），聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

京東周四（5日）早段一度升逾6%，破頂高見351.8元，現升5.7%，報348.8元。

京東表示，分拆京東健康有助促進京東健康增長，亦能吸引尋求醫療健康業務高增長機會的投資者群體，使京東健康業務更具多元化。

京東健康為互聯網及醫療健康產業，業務主要為醫藥和健康產品銷售及市場、廣告及其他服務。據招股書初步顯示，截至今年上半年，以非國際財務報告準則指標計算，京東健康經調整盈利按年增46%至3.7億元（人民幣，下同）；收入按年增76%至87.8億元。

公司集資所得款項將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購或戰略聯盟及營運資金、及作一般公司用途。

（第三版更新上市進展，第四版更新京東股價）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【京東股價】京東升逾6%創新高 香港半年銷售額增近3倍（第二版）

【新股IPO】卓越商企服務、第一服務已通過上市聆訊　合共集資46.8億元

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：謝卓榮、陳華

香港股票 集資 IPO 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618）

上一篇文章

【iBond 2020】iBond今午截止認購　螞蟻IPO退款勢加熱銷情

下一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前股價反彈4%　上季經調整盈利料增長17%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【颱風消息】艾莎尼增強為強烈熱帶風暴、本周後期迫近本港　螞蟻上市煞停不受影響
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）