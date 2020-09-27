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【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會

即市財經 19:10 2020/09/27

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阿里巴巴創辦人馬雲在內地青年企業家峰會上表示，現在是最好的創業時機。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲在內地第三屆全國青年企業家峰會上表示，現在是最好的創業時機，世界面臨三個巨大無比的戰略性機會——數字變革、中國強大的內需和新一輪的全球化，青年企業家將是真正跨時代的一代企業家。

馬雲稱，疫情以後很多人感到迷茫，覺得世界充滿了不確定性，但是所有不確定性中，整個國家數字化的方向是非常確定的，同時未來10年傳統行業數字化也是確定的。數字化已經成為這個社會勢不可擋的一次變革，疫情沒有改變這個趨勢，反而加速這個趨勢。

未來的數字化最大的受益者不是互聯網企業，而是用互聯網改造自己的企業。天使投資也好、風險投資也好，我希望它們不要把目光僅僅放在互聯網公司上，不要把目光都放在互聯網題材上，未來真正的機會是那些用新技術、用互聯網技術改變自己的傳統行業，而不是互聯網本身，技術本身。

馬雲認為，沒有所謂實體經濟和數字經濟之分，只有面向未來的經濟和留在過去的經濟之分，數字經濟和實體經濟是一體兩面，否定數字經濟就是斷送實體經濟的未來。未來十年，數字、技術將重新定義制造業、服務業、零售等。

馬雲：中國內需遠未被發掘

除了數字化外，馬雲稱內需、全球化是另外兩大巨大的戰略機會。他表示，中國14億人口的內需還遠遠沒有被發掘，數字技術的發展會讓中國內需進入全新的階段。中國三四五線城市有巨大的市場和潛力，將是撬動下一波經濟發展的巨大發動機。

全球化方面，馬雲指，全球化剛剛開始，今天的問題不是全球化導致的，是全球化不完善導致的。「我們原來把全球化想得太簡單，認為賣點東西全世界做點貿易就是全球化，真正依靠科技提升供應鏈效率，為當地國家創造就業，創造獨特的價值，這樣的企業才是真正具備全球化的能力。」

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編輯：陳健婷

香港股票 馬雲 阿里巴巴－SW（09988）

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