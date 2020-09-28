【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）

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Klook「Staycation 抵得祭」 不知不覺來到最後兩日，今晚凌晨12時又有3間酒店的優惠上架，每晚低至580元。明晚更有壓軸的香港愉景灣酒店、香港海洋公園萬豪酒店及香港富豪機場酒店。
【酒店優惠】Klook「Staycation 抵得祭」集合18間酒店 今晚凌晨12時開賣（附連結）
今晚12時開賣的酒店優惠包括：
香港康得思酒店：米芝蓮明閣連住宿優惠低至人均755元，雙人午餐的星級美食包括點心拼盤：筍尖藍天使蝦餃、黑毛豬鹹水角等。
|套票種類
|每晚價錢
|人均價錢
|米芝蓮明閣連住宿優惠
|1,550元（原價2,752元）
|775元
|專屬紀念日住宿優惠
|1,318元（原價2,969元）
|659元
|水療套餐住宿優惠
|2,399元（原價3,835元）
|1,199.5元
|閨蜜派對住宿優惠
|2,363元（原價5,043元）
|590.8元（4人入住）
灣仔英皇駿景酒店：每晚低至580元，買一送一優惠可續兩晚入住或兩間房間同一天入住；亦可升級至豪華客房，享Monkey Café自選菜單8折優惠，以及免費延遲退房至下午4時。
|套票種類
|每晚價錢
|人均價錢
|買一送一
|1,160元
|290元（以４人入住兩晚計）
|額外八折連2人海鮮餐
|790元（原價1,988元）
|395元
九龍海逸君綽酒店：享最多2,500元餐飲消費額
|套票種類
|每晚價錢
|人均價錢
|連小貴賓（VIK）
|1,100元（原價2,255元）
|367元
|海景／城景塔
樓客房連雙人早餐
|660元起（原價1,144元）
|330元
明晚12時開賣的酒店優惠包括：
|套票種類
|每晚價錢
|人均價錢
|香港愉景灣酒店買一送一優惠
|1,318元
|659元
|香港愉景灣酒店額外八折優惠
|1,054元（原價1,788元）
|527元
|香港海洋公園萬豪酒店「食‧住‧樂」渡假優惠
|1,417元（原價HK$2,610）
|708.5元
|香港富豪機場酒店買一送一優惠
|1,527元起
|382元
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責任編輯：葉泳珊