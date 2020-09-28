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【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）

商業 08:01 2020/09/28

分享：

Klook「Staycation 抵得祭」 不知不覺來到最後兩日，今晚凌晨12時又有3間酒店的優惠上架，每晚低至580元。明晚更有壓軸的香港愉景灣酒店、香港海洋公園萬豪酒店及香港富豪機場酒店。

【酒店優惠】Klook「Staycation 抵得祭」集合18間酒店　今晚凌晨12時開賣（附連結）

今晚12時開賣的酒店優惠包括：

香港康得思酒店：米芝蓮明閣連住宿優惠低至人均755元，雙人午餐的星級美食包括點心拼盤：筍尖藍天使蝦餃、黑毛豬鹹水角等。

套票種類 每晚價錢 人均價錢
米芝蓮明閣連住宿優惠 1,550元（原價2,752元） 775元
專屬紀念日住宿優惠 1,318元（原價2,969元） 659元
水療套餐住宿優惠 2,399元（原價3,835元） 1,199.5元
閨蜜派對住宿優惠 2,363元（原價5,043元） 590.8元（4人入住）

香港康得思酒店

灣仔英皇駿景酒店：每晚低至580元，買一送一優惠可續兩晚入住或兩間房間同一天入住；亦可升級至豪華客房，享Monkey Café自選菜單8折優惠，以及免費延遲退房至下午4時。

套票種類 每晚價錢 人均價錢
買一送一 1,160元 290元（以４人入住兩晚計）
額外八折連2人海鮮餐 790元（原價1,988元） 395元

灣仔英皇駿景酒店

九龍海逸君綽酒店：享最多2,500元餐飲消費額

套票種類 每晚價錢 人均價錢
連小貴賓（VIK） 1,100元（原價2,255元） 367元
海景／城景塔
樓客房連雙人早餐		 660元起（原價1,144元） 330元

九龍海逸君綽酒店

明晚12時開賣的酒店優惠包括：

套票種類 每晚價錢 人均價錢
香港愉景灣酒店買一送一優惠 1,318元 659元
香港愉景灣酒店額外八折優惠 1,054元（原價1,788元） 527元
香港海洋公園萬豪酒店「食‧住‧樂」渡假優惠  1,417元（原價HK$2,610） 708.5元
香港富豪機場酒店買一送一優惠 1,527元起 382元

富豪機場酒店

【好想去旅行】Staycation熱潮不退　85%港人半年內仍想歎酒店

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責任編輯：葉泳珊

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