【酒店優惠】「Staycation 抵得祭」最後兩日　星級酒店買一送一、每晚低至580元（附連結）

Klook「Staycation 抵得祭」 不知不覺來到最後兩日，今晚凌晨12時又有3間酒店的優惠上架，每晚低至580元。明晚更有壓軸的香港愉景灣酒店、香港海洋公園萬豪酒店及香港富豪機場酒店。

【酒店優惠】Klook「Staycation 抵得祭」集合18間酒店 今晚凌晨12時開賣（附連結）

今晚12時開賣的酒店優惠包括：

香港康得思酒店：米芝蓮明閣連住宿優惠低至人均755元，雙人午餐的星級美食包括點心拼盤：筍尖藍天使蝦餃、黑毛豬鹹水角等。

套票種類 每晚價錢 人均價錢 米芝蓮明閣連住宿優惠 1,550元（原價2,752元） 775元 專屬紀念日住宿優惠 1,318元（原價2,969元） 659元 水療套餐住宿優惠 2,399元（原價3,835元） 1,199.5元 閨蜜派對住宿優惠 2,363元（原價5,043元） 590.8元（4人入住）

▲ 香港康得思酒店

灣仔英皇駿景酒店：每晚低至580元，買一送一優惠可續兩晚入住或兩間房間同一天入住；亦可升級至豪華客房，享Monkey Café自選菜單8折優惠，以及免費延遲退房至下午4時。

套票種類 每晚價錢 人均價錢 買一送一 1,160元 290元（以４人入住兩晚計） 額外八折連2人海鮮餐 790元（原價1,988元） 395元

▲ 灣仔英皇駿景酒店

九龍海逸君綽酒店：享最多2,500元餐飲消費額

套票種類 每晚價錢 人均價錢 連小貴賓（VIK） 1,100元（原價2,255元） 367元 海景／城景塔

樓客房連雙人早餐 660元起（原價1,144元） 330元

▲ 九龍海逸君綽酒店

明晚12時開賣的酒店優惠包括：

套票種類 每晚價錢 人均價錢 香港愉景灣酒店買一送一優惠 1,318元 659元 香港愉景灣酒店額外八折優惠 1,054元（原價1,788元） 527元 香港海洋公園萬豪酒店「食‧住‧樂」渡假優惠 1,417元（原價HK$2,610） 708.5元 香港富豪機場酒店買一送一優惠 1,527元起 382元

▲ 富豪機場酒店

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責任編輯：葉泳珊