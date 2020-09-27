【美國疫情】紐約州確診破千 3個月來首次

美國第一波新冠肺炎疫情重災區的紐約州，相隔數月後面臨再次局部封城的抉擇，主因該州確診數字急升，部分地區的檢測結果陽性比率更升至6%。若周一情況未見改善，政府或要求非必需企業再次暫停營運。

▲ 紐約市布魯克林區確診增幅高

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周末表示，過去一日有1,005人的新冠病毒檢測結果為陽性，為6月5日以來，該州確診宗數再次突破1000大關。以周五有99,953宗檢測計，陽性比率為1%。

近期紐約州的確診比率反彈，皆因企業重開及學校復課，同事及學生之間有更多及更密切的接觸。惟也有意見認為只因檢測次數增加，目前紐約州檢測接近每日10萬宗，遠高於6月時的6萬宗水平。

雖然美國大部分州分於夏天的疫情顯著反彈，但曾是第一波重災區的紐約州卻屬例外，7月底至9月初平均確診僅為660宗，但截至上周五的7日平均確診宗數，已升至817宗。

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不過，紐約市內有高中因大量老師缺課，周末已向家長傳達本周起轉為網上授課。衛生官員警告，布魯克林（Brooklyn）及皇后區（Queens）確診正在上升，增幅為市郊地區的3.3倍，與兩個地區9月初有多家私立宗教學校復課相關。

有別於第一波時全城封鎖，有官員建議今次只對部分地區施加局部限制措施，如禁止10人以上的聚會、違反口罩令罰款、關閉非必需企業、私立學校及幼兒照顧中心暫時關閉等。

責任編輯：嚴智勇