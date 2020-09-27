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【內房股】傳「三道紅線」試點房企被要求2023年6月底前　完成降負債目標

即市財經 18:44 2020/09/27

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內媒引述消息指，監管部門要求試點房企在2023年6月30日前完成降負債目標。

市傳調控房地產企業融資的「三道紅線」於9月起已在12家房企試點實施，中國恒大 （03333） 亦包括在內。內媒引述消息指，監管部門要求試點房企在2023年6月30日前完成降負債目標。

早前有消息指，一份監管部門下發的《試點房地產企業主要經營，財務指標統計監測表》顯示，監管部門要求試點房企每月15日前提交表格。

據悉，監測表共涉8項財務指標，分別為剔除預收款款的資產負債率，未剔除預收款款的資產負債率，淨負債率，現金短債比，權益口徑購地額，權益口徑銷售金額，近三年經營活動產生的現金流量淨額是否連續為負，有息負債，其中涵蓋了融資「三道紅線」指標。

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編輯：袁諾曦

香港股票 經濟 中國恒大（03333） 恒大

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