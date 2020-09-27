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【奢侈品突圍】報告提出3大鑽飾潮流趨勢　籲業者融入設計迎年末佳節商機

商業 18:36 2020/09/27

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鑽石生產商De Beers報告指出，疫情已加速一些設計取向，例如工藝和天然鑽石，建議業者可把握有關設計趨勢，在疫下佳節創新出路。(De Beers提供圖片)

新冠肺炎重挫經濟，奢侈品銷情尤其受影響。鑽石生產商De Beers最近發表第四份鑽石行業洞察報告，指出疫情已加速一些設計取向，例如工藝和天然鑽石，建議業者可把握有關設計趨勢，在疫下佳節創新出路。

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該份報告剛於八月底完成，結果發現，美國人的消費信心較上一個月有所回升，另55%消費者表示曾於過去一個月出外購物或參加社交活動，而表示可以親身前往購買鑽飾的女性比例顯著增加，認為網上購買鑽飾最為安全的女性比例則有所下降。至於消費者最願意投資的鑽飾類型是鑽戒，有36%受訪者選擇，其次分別為鑽石吊墜或頸鍊（30%）和鑽石耳釘（22%）。

報告亦列出三大鑽飾設計趨勢，分別為「嶄新型格工藝」、「天然非凡美態」和「最有價值投資」，指出消費者在疫情的影響下，對鑽飾設計亦有新取向，相信這三大設計趨勢將隨著年末佳節將至而流行。

De Beers集團行政總裁Bruce Cleaver表示，疫情已加速一些本在發展的設計取向，例如對工藝、天然鑽石和可持續發展的渴求，同時消費者也越來越欣賞大自然有關的設計和物料。他相信，對很多鑽飾零售商來說，今年年末的銷售季極為關鍵，故提醒業者必需掌握不明朗市況下的流行鑽飾趨勢，建議鑽飾零售商考慮將這些趨勢融入未來的鑽飾設計、推廣和銷售計劃之中。

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責任編輯：蘇穎琪

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