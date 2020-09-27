【互認基金】北上基金獲內地熱捧 4年累計吸金逾158億元

▲ 雖然北上基金的銷售成績3連跌，但北上互認產品的累計淨吸金額，仍遠較南下基金多154億元。

跨境互認基金又有最新的統計數據，根據外滙管理局的統計，截至7月底，北上基金淨吸資額出現連續3個月下跌，7月份按月走資11.67億元（人民幣，下同）；但放眼長綫，自外管局於2016年初公布中港互認基金的數據以來，本港基金在內地的銷售額仍熱賣，4年間累計的淨吸資額逾158億元。

互認基金北熱南冷 內地基金港吸資不足4億

反觀，南下基金盡管4連揚，單以7月份計，按月吸金6,879萬元；可是，暫難扭轉過去4年多的「北熱南冷」狀況，皆因內地基金在港的銷情仍慘淡，累計只吸資3.99億元。

中港基金互認自2015年7月開通以來，翌年起外管局每月發布銷售數據，北上基金的淨吸資逾158億元，較南下產品的不足4億元，多154億元或38倍。市傳內地銀行最近爭相減美元等外幣定存息，為加速利率市場化，有分析更指，這些外幣涉資總額高達6萬億港元，正急覓投資出路，遂令有閒資族更急欲把手上頭寸謀增值保值，而專家以北上基金不少是派息產品，相信可息誘追息族。

港零售散戶 傾向追捧中資科網股

專家剖析，即使人民幣滙價今年止跌喘穩，最近更自底位勁彈約5%，但相信對南下基金的銷情幫助不大，畢竟這類產品設有贖回費，且以內地債券為主。況且，本港零售散戶較傾向追捧熱炒的科網股，尤其是俗稱「港版納指」的恒生科技指數，恒生科指面世距今僅兩個月，已有4隻相關ETF搶閘登場，包括︰ 南方東英科指ETF （03033） 、華夏恒生科指ETF （03088） 、恒生科指ETF （03032） ，以及iShares安碩科指ETF （03067） 。

不過，最近仍有國內公司續在港申批南下產品，銀華基金管理公司旗下的「銀華-道瓊斯88精選證券投資基金」於6月16日剛獲批，是自去年4月「易方達中債7-10年期國開行債券指數基金」以來，相隔一年再有南下基金申批來港，打破逾一年空白期。

中外資資管公司 積極申報北上產品

此外，本港及中外資等一眾資產管理公司，一直積極申報北上產品，比方︰騰訊 （00700） 有份投資的高騰國際資產管理公司，旗下「高騰微基金-高騰亞洲收益基金」，7月底申請為北上互認基金，是高騰國際首次把旗艦產品，擬爭取在內地開賣，信託人為工銀亞洲。據高騰國際的網站介紹，這間資產管理公司是騰訊與高瓴資本（Hillhouse Capital）聯合設立；而散戶更視高瓴資本在本港的IPO無寶不落，憧憬跟這亞洲最大的私募基金之一「打新」乃贏錢的明燈。

另方面，中港跨境互認基金開通距今5年，近期中外資基金公司再爭相向中證監申批北上互認產品，如中銀香港 （02388） 旗下的資產管理公司，6月中把「中銀香港盈薈系列-中銀香港全天候亞洲債券基金」上報候審。

同樣，易方達資產管理、泓收投資管理（Income Partners）、富達及華夏基金等，正排隊候審。業界相信或為大灣區理財通鋪路，市場憧憬粵廣深等有閒資族的商機，尤其是新崛起的中產，熱衷投資海外股債等多元資產組合。至於滙豐 （00005） 、恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、摩根、施羅德及惠理等，早巳有王牌產品在內地推售。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪