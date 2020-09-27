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【疫市營商】零食生意略跌1成　本地代理批發商： 非任何產品網銷皆成功

商業 18:21 2020/09/27

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（「阿美橫丁」Facebook圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，零售市道飽受壓力。從事零食代理及批發的僑豐行，生意僅下跌約1成，損失不算嚴重，該企行政總裁黃偉鴻有其一套策略，減少宣傳新產品，改以「家庭裝」零食主導。

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黃偉鴻日前出席品牌「智」勝研討會時透露疫情對僑豐行（EDO）的影響「還好」，生意額僅下跌1成左右。疫情期間，僑豐行旗下的零食店「阿美橫丁」（アメ橫丁） 減少宣傳新產品，因他認為消費者亦沒有心情留意新款零食；反而加強促銷優惠、改良門店的產品組合吸引顧客。

黃偉鴻認為，若一些常見的零食陳列在門市，配合優惠，顧客便會即時購買。（資料圖片）

加推經濟實惠包裝、促銷優惠

雖然現時網購風氣盛行，但他發現亦並非所有產品放在網店亦能暢銷，在門店售賣表現更好。黃解釋，港人網購習慣未算十分穩固，「若一些常見的零食陳列在門市，配合優惠，顧客便會即時購買；反而，市面罕見的產品，顧客則會在網上搜尋，故放在網店更合適。」同時， 因應經濟不景氣，EDO旗下的多慶屋零食亦推出更多經濟實惠的包裝，包括以健康為賣點的梳打餅等。

黃偉鴻亦迅速應對市場變化，他分享EDO旗下零食店品牌「日匠本物」主打日本較高價的零食，但在疫情期間生意急跌。眼見及此，黃立即把該店改為「阿美橫丁」，售賣較平價的零食，生意額隨即急升1倍。雖然暫時只得一間「日匠本物」被易名，但他認為此反映快速回應市場需求的重要性。

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記者：葉泳珊

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