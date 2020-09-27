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Tesla德州再買地　料加建電池工廠

科技 18:15 2020/09/27

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Tesla今次於奧斯汀新購入的381英畝土地，估計將會作為電池廠，增加電池總產量

Tesla連月來動作多多，剛過去的電池日，行政總裁Elon Musk亦表明未來推出自動駕駛汽車以及發布新電池技術。為支持新項目，Tesla勢需增加生產設施規模，最新消息指出Tesla在德州新收購一塊381英畝的土地，該塊土地位於正在興建的奧斯汀超級工廠位址旁邊，市場估計新購的土地將用以興建電池生產設施。

>>【Tesla】Tesla計劃在印度興建研發中心　加速發展步伐

＞＞Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時

早在今年7月，Elon Musk表示Tesla下一座超級工廠將位於德州奧斯汀，其後有外媒報道， Tesla在該城市購入一幅2100英畝的土地，現時已開始動工。而今次新購入的381英畝土地，估計將會作為電池廠，增加電池總產量，滿足生產電動汽車的需求。另據德州當地媒體報道，Tesla亦在考慮繼續購入鄰近位置的其他地皮。

事實上，Elon Musk早前在透露德州奧斯汀超級工廠的資訊時，亦分享過該處日後會同時成為開放予公眾的「生態天堂」，將會設有單車徑等設施。暫時未清楚Tesla日後會否將其他位於奧斯汀的運作遷至超級工廠內進行。

責任編輯：　周俊霖

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