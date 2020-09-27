【百佳惠康】政府：惠康凍價計劃難以監察、未能量化　不符回饋方案原則

▲ 政府發言人表示，不支持兩間超市向顧客提供折扣，因難以時刻監察超市貨品價格。

港府第二期保就業計劃規定兩大連鎖超市百佳及惠康，將至少一半的工資補貼額回饋社會。百佳及惠康先後宣布派發現金券等計劃後，惠康宣布逾300件貨品將會凍價半年。惟政府發言人表示，不支持兩間超市向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施作為回饋市民的方法，因為政府以至市民難以時刻監察超市貨品價格。

發言人續指，因應回饋方案提供的折扣難以與兩間連鎖超級市場平常提供的優惠作區分，以至未能量化回饋措施，亦令回饋方案欠透明度。因此，政府批准兩間機構的回饋方案並不包括任何折扣安排。

港府重申兩間超市的回饋方案須符合三項原則

1） 回饋金額不應少於其在「保就業」第二期計劃下獲批的工資補貼額50%

2） 回饋計劃下的措施必須能夠量化、具透明度，亦須屬兩間連鎖超級市場平常提供優惠以外的措施

3） 受惠對象應主要為弱勢社群、其次為顧客和其公司前線員工。惠贈弱勢社群的金額比例不能少於基本回饋金額的50%，而惠及員工的金額比例則不能多於基本回饋金額的10%。

發言人指，惠康獲批的回饋計劃措施中，9成的基本回饋金額是惠贈弱勢社群的現金券、餐券及配對捐款，一成則為提供予前線員工的獎勵。至於惠康凍結貨品價格六個月的措施，基於未符上述合原則，早前已知會惠康此項措施不能納入回饋計劃之內，惠康提供的1億元回饋計劃亦不包括此項安排。

至於百佳獲批的回饋計劃，發言人指，基本回饋金額（8,098萬元）當中50.5%是惠贈弱勢社群的現金食物券、39.5%是贈予市民的現金券，及10%是給予前線員工的獎勵。由於贈予市民的現金券能符合上述原則，故同意把有關措施納入回饋計劃。至於百佳提出以抽獎形式派發現金券，已提醒有關超級市場在執行時必須符合相關法例。

惠康和百佳在第二期計劃所得的工資補貼分別為1.8億元和1.6億元，兩間超市基本回饋金額不應少於9,225萬元和8,098萬元。現時惠康和百佳的回饋計劃涉及的金額分別為1億元及8,100萬元，分別佔所獲工資補貼金額的54%及50%。

相關文章：【惠康凍價】惠康逾300款貨品凍價半年 油米廁紙都有份（附凍價產品一覽）

【百佳惠康】百佳申領第二期保就業轉助弱助社群 發4000萬元現金食物券

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦