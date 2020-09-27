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【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突

環球社會熱點 17:53 2020/09/27

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英國倫敦周末再有民眾舉行反封城示威，抗議政府將防疫限制措施升級，最終演變成警民衝突，至少3名示威者及9名警員受傷，警方拘捕16人。倫敦市長簡世德批評情況不能接受，指部分示威者在抗疫重要時刻的鹵莽及暴力行為，危害整個城市的安危。

示威主辦單位早前進行風險評估後，承諾參加者將會保持社交距離，故獲當局豁免戶外聚集不可以多於6人的禁令。惟周六下午聚集在市中心特拉法加廣場（Trafalgar Square）的數千名示威者，大部分都沒有戴口罩，亦無保持社交距離，更有人向警察投擲水樽。

警方指示威者未有遵守規定，加上主辦單位沒有設法令群眾保持安全及社交距離，宣布中止示威，並採取驅散行動，部分人被鎖上手銬帶走。 

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倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）批評情況不能接受，指部分示威者在抗疫重要時刻的鹵莽及暴力行為，危害整個城市的安危，亦令警員受傷，相關人士須受到法律制裁。

簡世德又批評，示威群眾未有遵守社交距離措施，構成傳播病毒的風險，強調不容許少數自私的人，削弱民眾共同犧牲的成果。

責任編輯：嚴智勇

請願示威 疫情 限聚令 新冠肺炎疫情 倫敦 英國

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