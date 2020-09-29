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【螞蟻IPO】螞蟻集團A股IPO戰略配售基金逾700萬人認購　

即市財經 13:35 2020/09/29

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螞蟻集團A股配股基金早前開售，至周二早上已有逾700萬人認購

內地媒體報道，5隻參與螞蟻集團（前稱螞蟻金服）A股IPO戰略配基金中，易方達，鵬華的兩隻基金已售罄，中歐，匯添富和華夏的3隻基金仍可認購。支付寶頁面顯示，此類基金總計已超過700萬人購買。支付寶仍然在勸退34萬風險等級匹配不足的客戶。

易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐5家中國基金公司上周五（25日）推出5隻參與螞蟻戰略配售的基金，每隻基金均計劃將10%資金投資於螞蟻新股。

另外，內地媒體報道，全球多家主權財富基金計劃參與螞蟻集團A股IPO，目前阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。

 

ADIA、GIC分別為全球排名第三、第六的主權基金，目前資產管理規模分別為5800億美元、4530億美元。

此前有消息報道，中國社保基金將成為螞蟻科創板上市的基石投資者，淡馬錫（Temasek）、沙特主權基金公共投資基金（PIF）亦計劃參與投資，意味全球資產管理規模前十大主權財富基金中，5家已經計劃參與投資螞蟻集團IPO。

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編輯：陳健婷

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