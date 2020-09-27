【螞蟻IPO】五家主權基金傳欲參與螞蟻A股IPO 逾500萬人認購螞蟻戰略配售基金

▲ 內地媒體報道，包括阿布扎比投資局在內的全球五家頂級主權基金，有意參與螞蟻集團A股IPO.

內地媒體報道，全球多家主權財富基金計劃參與螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）A股IPO，目前阿布扎比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等已明確表達參與螞蟻集團A股戰略配售的意向。

ADIA、GIC分別為全球排名第三、第六的主權基金，目前資產管理規模分別為5800億美元、4530億美元。

此前有消息報道，中國社保基金將成為螞蟻科創板上市的基石投資者，淡馬錫（Temasek）、沙特主權基金公共投資基金（PIF）亦計劃參與投資，意味全球資產管理規模前十大主權財富基金中，五家已經計劃參與投資螞蟻集團IPO。

此外，易方達、匯添富、華夏、鵬華、中歐5家中國基金公司上周五（25日）推出5隻參與螞蟻戰略配售的基金，每隻基金均計劃將10%資金投資於螞蟻新股。內媒最新報道，螞蟻戰略配售基金推出兩天，有兩隻已售罄，目前已有超過500萬人認購。

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編輯：陳健婷