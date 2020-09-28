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【日本疫情】日本擬加快入境程序 推出電子健康申報表

環球政經 03:48 2020/09/28

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繼下月起開改旅客以外的具中長期居留資格的外國人士入境後，日本政府厚生勞動省傳有意引入新系統推出電子健康申報表，以加快入境程序。新系統先在東京成田機場試行，及後把試行範圍擴至東京羽田和大阪關西國際機場，並力爭年底前全國通用。

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以往，旅客入境前會在航程中取得申報表填寫，入境時再由檢疫官查核，然而手寫往往有漏報和字體不清楚弊病，增加查核時間。在新系統下，遊客可在手機或電腦上填寫申報表，再在入境時向檢疫官出示二維碼。

另一方面，東京都過去一日新增144宗確診個案，連續四日新增過百宗病例，當地疫情似見反彈。

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撰文 : 李尚毅

日本 香港交易所（00388） 經濟

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