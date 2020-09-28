【日本疫情】日本擬加快入境程序 推出電子健康申報表

繼下月起開改旅客以外的具中長期居留資格的外國人士入境後，日本政府厚生勞動省傳有意引入新系統推出電子健康申報表，以加快入境程序。新系統先在東京成田機場試行，及後把試行範圍擴至東京羽田和大阪關西國際機場，並力爭年底前全國通用。

英國車庫發現清朝酒壺 39萬英鎊成交較原估價高10倍 詳情請看[下一頁]

【澳洲疫情】維多利亞省疫情緩 墨爾本周一解除宵禁 詳情請看[下一頁]

以往，旅客入境前會在航程中取得申報表填寫，入境時再由檢疫官查核，然而手寫往往有漏報和字體不清楚弊病，增加查核時間。在新系統下，遊客可在手機或電腦上填寫申報表，再在入境時向檢疫官出示二維碼。

另一方面，東京都過去一日新增144宗確診個案，連續四日新增過百宗病例，當地疫情似見反彈。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機