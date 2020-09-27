英國車庫發現清朝酒壺 39萬英鎊成交較原估價高10倍

一個乾隆年間的酒壺周四（24日）在英國德比郡一間拍賣行，以39萬英鎊（約384萬港元）成交，較原本估價高出至少10倍。

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這件古董的物主是一個51歲的建築工人，早前因疫情須留在家中，百無聊賴間收拾車庫，意外發現這件寶物。他說，祖父二戰期間曾在中國作戰，當時從中國帶回這個8.5厘米高的酒壺，此前家人一直誤以為是個平平無奇的茶壺，將它放在家中的陳列櫃，後來放在一個盒子儲存在親戚的車庫。



男子又說，早前他在車庫找到酒壺時，原本想把酒壺和其他雜物一併送給當地的慈善二手店，但又總覺得酒壺有些特別，決定給當地的拍賣行鑒定一下。經漢森拍賣行的估價師鑒定後，認為這個18世紀的酒壺可能是在乾隆宮中用過的酒壺，中國和台灣的博物館亦分別有一個幾乎一樣的酒壺。



拍賣行負責人漢森表示，拍賣行最初估計古玩可能會以2萬至4萬英鎊成交，後來提高估價至15萬英鎊，拍賣當日則以10萬英鎊起拍，有8位買家透過電話競投，最終只經過11分鐘共10口叫價，由倫敦一名匿名買家投得。漢森指專家鑑證後認為，這個酒壺可以追溯到18世紀，甚至可能是乾隆曾用過；又指現時尚有2個幾乎與此完全相同的酒壺存世，分別收藏在中國大陸和台灣的博物館。

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