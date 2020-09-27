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巴雷特獲特朗普提名為最高法院大法官

環球社會熱點 17:14 2020/09/27

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巴雷特獲美國總統特朗普提名為最高法院大法官，接替病逝的金斯伯格。巴雷特為保守派天主教徒，提名下月可望獲得參議院通過。巴雷特上任後，最高法院9名大法官中，保守派將增至6席，預料於墮胎、平權、移民、槍械管制等政策上，取態進一步傾向保守。

特朗普（左）提名巴雷特（右）為最高法院大法官

特朗普周末於白宮玫瑰園宣布，正式提名第7巡迴上訴法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett）為最高法院大法官。

特朗普讚揚巴雷特是一位擁有無與倫比成就的女性（woman of unparalleled achievement），是傑出的學者及法官（stellar scholar and judge），更對憲法持有堅毅不屈的忠誠（unyielding loyalty to the constitution）。

特朗普屬意大法官人選 據報同為保守天主教徒 【下一頁】

美國大法官提名料通過 共和黨已夠51票 【下一頁】

現年48歲的巴雷特表示，對獲提名深感榮幸，指法官必須根據法律，放下個人觀點。

有指參議院下月12日起舉行確認提名聽証會，而共和黨控制參議院下，提名料會順利通過。

巴雷特獲提名為最高法院大法官

責任編輯：嚴智勇

政治 特朗普 天主教 美國共和黨 美國參議院

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