巴雷特獲特朗普提名為最高法院大法官

巴雷特獲美國總統特朗普提名為最高法院大法官,接替病逝的金斯伯格。巴雷特為保守派天主教徒,提名下月可望獲得參議院通過。巴雷特上任後,最高法院9名大法官中,保守派將增至6席,預料於墮胎、平權、移民、槍械管制等政策上,取態進一步傾向保守。

▲ 特朗普(左)提名巴雷特(右)為最高法院大法官

特朗普周末於白宮玫瑰園宣布,正式提名第7巡迴上訴法院法官巴雷特(Amy Coney Barrett)為最高法院大法官。

特朗普讚揚巴雷特是一位擁有無與倫比成就的女性(woman of unparalleled achievement),是傑出的學者及法官(stellar scholar and judge),更對憲法持有堅毅不屈的忠誠(unyielding loyalty to the constitution)。

現年48歲的巴雷特表示,對獲提名深感榮幸,指法官必須根據法律,放下個人觀點。

有指參議院下月12日起舉行確認提名聽証會,而共和黨控制參議院下,提名料會順利通過。

▲ 巴雷特獲提名為最高法院大法官

