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【MPF】兩保險商逆市擴MPF市佔率 專家剖析致勝關鍵

即市財經 18:24 2020/09/27

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宏利及永明金融兩間加拿大保險商，MPF生意扒逆水突圍勝出；齊升0.4個百分點。

據強積金（MPF）顧問公司駿隆集團的最新統計，截至今年8月底止，市面共有18間MPF供應商，如以所管理的MPF總額計，當中10大已高踞近九成半的市佔率。而一眾營辦商中，僅宏利及永明金融的市場份額，相比今年首季仍逆市上升，兩者齊增加0.4個百分點；當中「一哥」宏利的市佔率驟增至24.4%（見表）。

專家指，宏利逆流致勝主要靠3大關鍵，包括︰

（1）貼身服務︰保險代理較銀行佔優，是坐擁龐大的銷售團隊，可為客戶代辦MPF轉會等煩瑣手續事情；

（2）受惠於併購︰宏利年前收購渣打的退休金業務等，壯大本身的業務；

（3）產品多元化︰宏利旗下的強積金產品選擇多，共有29隻基金，如獨市供應的健康護理基金；最新是剛於上周一（9月21日），首推全港第一隻退休收益基金，透過分發派息，為計劃成員提供定期及穩定收益，以及力爭長期資本增長，料年度化派息率目標為4厘（非保證）。

正因眼下面對超低息的宏觀大環境，適逢人口老化，戰後一代陸續退休，積金局一直鼓勵MPF業界為打工仔開發晚年的退休投資方案，一哥率先響應。

永明成單一經營者龍頭 永明金融晉三甲

那邊廂，對比今年首季，滙豐及恒生 （00011） 卻微跌。如以單一經營者來看，宏利已晉級MPF榜首；可是，另有業界以滙恒合併衡量，兩者的市場份額共為25.2%，仍是「龍頭」；攤開計，滙豐的市佔率為19%，恒生是6.2%。

面世剛好廿年的MPF，自今年首季開始，3大排行榜罕現大執位，除了宏利升級外；永明金融亦首次打入三甲，截至8月底的市佔率為9.6%，市場人士相信，主因是其連環收購的協同效應，永明先前併購富衛及施羅德的MPF生意；另一突圍招是擁有王牌基金等服務。如十連贏的港股產品、即永明港股基金，帶挈這間加拿大保險商逆市跑贏。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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