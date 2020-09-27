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【酒醉金迷@iM網欄】採收季近尾聲: 深入金玫瑰酒莊直擊實況

名人薈萃 17:03 2020/09/27

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波爾多產區各大酒莊的採收工作已陸陸續續進入尾聲，周三筆者有幸直擊二級名莊：金玫瑰酒莊的採收工作，更獲品牌大使親自講解，所以筆者決定今期以圖片形式，為大家勾劃出這趟採收之旅！

到訪酒莊當日正好陽光充沛，甫進葡萄園已見到一隊浩浩蕩蕩的採收隊伍，準備下場大顯身手！金玫瑰的葡萄園面積達82公頃，以全人手採摘，可想而知對工人的需求龐大。

葡萄已進入成熟狀態，等待被收割一刻。

工人們各自背上一個用來盛載收獲的大膠籃，便馬上下田採割。他們的工作看似輕鬆，但由於他們需要經常彎腰以配合葡萄藤的高度，很容易會做到腰酸背痛，毫不簡單！

相對於機器採收，人工採收時工人們會用園藝剪刀將葡萄一串串地剪下來，對葡萄果實造成的損傷較少，而且有了他們的第一輪挑選，收割回來的葡葡品質有保證，釀造出來的葡萄酒自然更高級。

工人隨後把收割回來的葡萄，放在園內的分揀台上進行篩選。

輸送帶將葡萄一批批帶到工人們的面前，他們需要眼明手快將雜質如附在葡萄串上的小昆蟲或樹葉等除去，以便進入下一個釀酒工序。因疫情緣故，工人亦份外需要注意衛生。

經初步處理的葡萄會被儘快運送回酒莊，一系列的釀酒程序旋即被展開，2020年的葡萄酒質素將會是如何？大家拭目以待吧！

筆者當日品嚐了2011年份紅酒，撲鼻而來熟透了的紅色與黑色水果香氣，如黑櫻桃，黑醋栗，覆盆子等，伴隨著濃郁的紫羅蘭花香。入口結構緊實，堅挺而又柔順的單寧猶如一大塊巧克力融化在舌尖，漂亮的酸度為酒帶來了優質的清爽度，喝起來毫無負擔，是一款兼顧了柔情與力量的佳釀，不負酒莊「王者之酒，酒中之王」(Le Vin de roi, le Roi des vins)的美譽。

作者_吳潔怡簡介

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問。於法國完成國際傳播學碩士學位，持有WSET 葡萄酒第三級證書，現於波爾多工作，為U’Wine在亞洲推廣葡萄酒及列級名莊文化。

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欄名 : 酒醉金迷

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